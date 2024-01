Ausschreibungen: Neue DAB+-Radios in NRW & BW

Die Staats­kanzlei NRW hat der Landes­anstalt für Medien (LfM) Übertragungs­kapazitäten für das Digi­tal­radio DAB+ für vier von sechs Regionen zuge­ordnet. Die Zuord­nung erfolgte laut einem Bericht im Online-Magazin "Radio­szene" am Donnerstag, 18. Januar, und werde nach einem Monat bestands­kräftig. Die Ausschrei­bung für DAB+-Regio­nal­kapa­zitäten wurde einstimmig von der Medi­enkom­mis­sion der LfM beschlossen.

Im Februar erfolgen also zwei Ausschrei­bungen, zum einen für die freien DAB+-Programm­plätze und zum anderen die finan­zielle Förde­rung, die lokalen, regio­nalen und landes­weiten Anbie­tern zur Verfü­gung stehen sollen.

Zunächt werden regio­nale Multi­plexe in den Regionen Köln/Bonn/Aachen, Dort­mund/Südwest­falen, Ostwest­falen-Lippe und Düssel­dorf/Wuppertal/Mönchen­glad­bach ausge­schrieben, hier sind die entspre­chenden Frequenzen verfügbar. Ende 2024 stehen wohl Frequenzen in einer weiteren Region - Nieder­rhein/Ruhr­gebiet - parat. Nur das Müns­ter­land muss zunächst ohne regio­nales DAB+ auskommen.

Der im Früh­jahr 2023 durch­geführte Call-for-Inte­rest der Landes­anstalt für Medien NRW für regio­nale DAB+-Kapa­zitäten ist bei poten­ziellen Programm­anbie­tern auf großes Echo gestoßen. Neben den von UKW bekannten NRW-Lokal­radios haben 29 Unter­nehmen, Netz­betreiber, Vereine, Verbände oder Privat­per­sonen Inter­esse an den regio­nalen Muxen bekundet.

Landes­weiter Sende­platz in Baden-Würt­tem­berg wird neu ausge­schrieben

In Baden-Würt­tem­berg steht zudem ab dem 1. April 2024 eine Über­tra­gungs­kapa­zität für die Zuwei­sung an private Hörfunk­ver­anstalter zur Verbrei­tung von Hörfunk­ange­boten über DAB+ zur Verfü­gung. Die Ausstrah­lung erfolgt über den landes­weiten Multi­plex (Kanal 11B). Die Antrags­frist endet am 26. Januar 2024 um 12 Uhr. Als Inter­essenten gehan­delt werden neben regio­nalen Veran­stal­tern wie Energy Stutt­gart auch das rhein­land-pfäl­zische Rock­land Radio mit dem Country-Format "The Wolf", wie das Magazin radioWOCHE berichtet.

Offen ist noch, welcher Veran­stalter sich aus dem derzeit ausge­buchten Multi­plex zurück­zieht oder ob es sich ledig­lich um eine Ausschrei­bung handelt, da eine Lizenz zeit­lich ausläuft. Ein Dementi gab es hier bereits von egoFM. Der alter­native Jugend­sender war aufgrund aktu­eller Probleme als mögli­cher Ausstiegs­kan­didat gehan­delt worden.

Hoamat­welle: DAB+-Aus Ende März

Die Hoamat­welle hat jetzt das Datum der DAB+-Abschal­tung im Multi­plex Ingol­stadt (Kanal 6A) bekannt gegeben. Das Programm wird noch bis 31. März 2024 digital-terres­trisch verbreitet, danach nur noch im Internet unter www.schwany.de. Der Veran­stalter hatte Ende 2023 ange­kün­digt sich in diesem Jahr aus DAB+ zurück­zuziehen und nannte als Begrün­dung schlechte wirt­schaft­liche Aussichten, erst recht, nachdem die Zulas­sungen für den UKW-Hörfunk verlän­gert worden sind und somit noch jahre­lang die nötige Reich­weite an DAB+-Empfän­gern fehlt.

