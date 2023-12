DAB+: Hier gibt es besseren Empfang im Digitalradio

In Thüringen und Nieder­sachsen sorgen neue Sender für einen besseren Empfang im Digi­tal­radio DAB+. Geplant ist auch ein Ausbau in Hessen. Und in Bayern könnten Radio­hörer zwei neue Programme erwarten. Wir fassen alle Neuig­keiten zusammen.

Der NDR baut DAB+ weiter aus

Bild: NDR Mit der Inbe­trieb­nahme zweier DAB+-Sender im Süden Nieder­sach­sens an den Stand­orten Hann. Münden (Sende­leis­tung: 2 kW) und Sicheln­stein (Sende­leis­tung: 1,6 kW) können Radio­hörer von Scheden bis Stau­fen­berg die Hörfunk­pro­gramme des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR) in noch besserer Qualität empfangen. Hier ist das Ensemble Braun­schweig (NDR NDS BS) auf Kanal 6C fast überall im Haus zu empfangen. Zugleich wird die Versor­gung auf der Auto­bahn A7 von Hede­münden bis zum Dreieck Kirch­heim erwei­tert. Erst­mals ist der NDR auch im hessi­schen Kassel einwand­frei terres­trisch zu hören. Über UKW war dies nur in höheren Lagen möglich.

Zum DAB+-Programm­angebot gehören weiterhin die auch über UKW ausge­strahlten NDR-Ange­bote wie NDR 1 Nieder­sachsen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätz­lich sind exklusiv im Digi­tal­radio NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

hr plant neue Stand­orte für DAB+

Der Hessi­sche Rund­funk (hr) plant unter­dessen drei neue Stand­orte im Digi­tal­radio DAB+ (Kanal 7B). Das geht aus Daten der Bundes­netz­agentur hervor. Der Sender Schlüch­tern soll mit einer Sende­leis­tung von 4 kW Lücken im Kinzigtal und entlang der A66 schließen. Der Standort Herborn verbes­sert mit 2 kW die Versor­gung im Dilltal und entlang der Auto­bahn A45. Lücken um Gers­feld und Tann in der Rhön sowie im Fuldatal schließt der Sender Heidel­stein mit einer Leis­tung von 2 kW.

Privates Ensemble Thüringen neu aus Jena

Das private DAB+-Ensemble in Thüringen (Kanal 12B) ist ab sofort auch in und um Jena zu hören. Der Sender Jena-Oßma­ritz wurde mit einer Sende­leis­tung von 10 kW aufge­schaltet. Netz- und Platt­form­betreiber ist Divicon Media. Mit der Aufschal­tung ist das private Netz nun mit guten Außen­antennen entlang der A4 von der Landes­grenze bis zum Kirch­heimer Dreieck in Hessen zu hören. Noch nicht optimal ist der Empfang rund um Gera, sodass hier mit Sicher­heit in einer der nächsten Ausbau­runden noch ein weiterer Sender instal­liert wird.

Radio Schwaben startet Ableger Oldie Radio und Top50 Radio

Mit Oldie Radio und Top50 Radio startet der baye­rische Privat­sender Radio Schwaben Ableger. "Mit unseren ersten beiden Spar­ten­pro­grammen wollen wir neue Ziel­gruppen erschließen", sagt Geschäfts­führer Markus Gilg.

Die Musik­rich­tung von Oldie Radio ist auf Hörer ausge­richtet, die gerne Musik von den 60ern bis zu den 80ern hören. Top50 Radio richtet sich an eine junge Ziel­gruppe mit aktu­ellem Musik­geschmack. Beide Sender werden auch mit aktu­ellen Nach­richten, Wetter und Verkehr ausge­stattet. Damit ergänzt Radio Schwaben sein Haupt­pro­gramm (mehr 80er, 90er und aktu­elle Hits) mit zwei neuen Musik­for­maten.

Die Live­streams sind bereits als Test­pro­gramm auf Sendung und auf der Home­page sowie über Apps zu empfangen. Weitere Radio-Platt­formen folgen demnächst. Zu einem späteren Zeit­punkt könnten beide neuen Sender auch über DAB+ verbreitet werden, so der Veran­stalter.

