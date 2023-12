DAB+ vor Jahresende: Ein Rückzieher & ein Neuankömmling

Mit der "Hoamat­welle" verlässt ein weiterer Programm­ver­anstalter das Digi­tal­radio DAB+. Das Programm wird aktuell noch im regio­nalen Multi­plex Ingol­stadt (Kanal 6A) verbreitet. In Kürze soll der terres­tri­sche Abschalt­termin bekannt gegeben werden.

UKW-Verlän­gerung führt zu Aus von DAB+-Programm

Betreiber Markus Schwann­berger bedauert die Entschei­dung, DAB+ verlassen zu müssen, und begründet den Schritt über das soziale Netz­werk Face­book: "Die Entschei­dung ist mir persön­lich nicht leicht gefallen. Es gibt viele Gründe, sei es der neue Abschalt­termin für UKW in 2035, oder auch der Haupt­grund: das sind wie immer die Finanzen. Ein Sender wie die Hoamat­welle braucht für seinen Bestand Werbung und das war in den letzten Jahren schwierig.". Bereits zuvor hatten reine DAB+-Anbieter vor einem Sender­sterben durch eine Verlän­gerung der UKW-Lizenzen gewarnt. Ohne dass die Bevöl­kerung zum Kauf neuer Geräte mit DAB+ gezwungen ist, fehlt ihnen die zur Refi­nan­zier­zung nötige Reich­weite. Die Hoamatwelle verlässt DAB+

Foto: Hoamatwelle via Facebook Die Hoamat­welle mit dem Mix aus Schlager, Volks­musik, Blas­musik, Oldies, echter Volks­musik und etwas Country wird es also demnächst unter www.hoamatwelle.de nur noch im Internet geben.

FG Radio erhält bundes­weite Radio­lizenz in Deutsch­land

Während die Hoamat­welle geht, könnte ein neuer Anbieter 2024 groß in DAB+ einsteigen. Das aus Frank­reich bekannte FG Radio darf bundes­weit terres­trisch in Deutsch­land auf Sendung gehen. Das Unter­nehmen FG Concept SAS hat bereits im November eine entspre­chende Lizenz der Medi­enan­stalt Berlin-Bran­den­burg (mabb) erhalten. FG Radio plant mit seinem Mix aus House, Dance und Pop auch in Deutsch­land über DAB+ auf Sendung zu gehen und hat sich bereits um ausge­schrie­bene Kapa­zitäten in Berlin beworben. Weitere Bundes­länder könnten folgen. Das Unter­nehmen hatte sich zuvor mit FG Radio und FG Chic am Digi­tal­radio in Berlin und Bran­den­burg im Rahmen des Test­betriebs betei­ligt, aber am Regel­betrieb zunächst kein Inter­esse mehr gezeigt.

Ausbau von Mux im "Ländle"

Positiv ist auch die Aufschal­tung des Senders Kreuz­wert­heim für das Privat­radio-Ensemble Baden-Würt­tem­berg. Betreiber On Air Support hat die Sende­anlage mit einer Leis­tung von 2 kW für das Bouquet im Kanal 11B noch kurz vor Weih­nachten ans Netz gebracht. Damit wird eine Versor­gungs­lücke im Norden des "Ländle", auch entlang der Auto­bahn A3 geschlossen. Diese verläuft bei Wert­heim auf wenigen Kilo­metern über Baden-Würt­tem­berg.

2024 plant On Air Support die Aufschal­tung weiterer Sende­anlagen für den Privat­radio-Mux in Baden-Würt­tem­berg.