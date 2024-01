DAB+: Auf- und Abschaltungen zum Jahreswechsel

Zum Jahres­wechsel gab es Verän­derungen im Zwei-Länder-Mux Berlin-Bran­den­burg über das Digi­tal­radio DAB+. Das katho­lische Domradio hat seine Ausstrah­lung im Kanal 12D beendet. Der Sende­platz wurde aber gleich neu belegt, durch den Berliner Rund­funk 91,4. Dieser erhöht somit die Reich­weite und ist nun neben Berlin inklu­sive "Speck­gürtel" auch in großen Teilen von Bran­den­burg, etwa in der Lausitz oder im Oder­bruch inklu­sive Städten wie Frank­furt/Oder und Cottbus digital-terres­trisch zu hören. Auch 94.3 rs2 erhöhte die Reich­weite und sendet und eben­falls neu im Zwei-Länder-Mux.

DAB+ Hessen: ERF Jess steigt aus - alle vier NKLs jetzt dauer­haft

radio X aus Frankfurt sendet nun das ganze Jahr über auf DAB+

Logo: radio X Verän­derungen über DAB+ gibt es auch in Hessen. Zum Jahres­wechsel been­dete das christ­lich geprägte ERF Jess seine digital-terres­tri­sche Ausstrah­lung im Multi­plex Hessen Süd (Kanal 12C). Das Programm ist nur noch in Berlin und Bran­den­burg über DAB+ zu hören, nachdem zuvor auch schon der Ausstieg in Hamburg erfolgt ist. Am Studio­standort Wetzlar wird auch noch über die UKW-Frequenz 90,0 MHz gesendet. Ansonsten gibt es die Welle nur noch im Internet unter www.erfjess.de sowie über diverse Apps.

Vom DAB+-Ausstieg in Hessen profi­tieren die vier nicht-kommer­ziellen Lokal­radios (NKLs) radio X (Frank­furt), Rhein­welle 92.5 (Wies­baden), Radio Rüssels­heim und Radio Darm­stadt. Diese sind ab sofort dauer­haft auf vier jeweils eigenen Sende­plätzen zu hören. Bisher mussten sich die vier Anbieter zwei Sende­plätze teilen. Diese für Hörer unat­trak­tive Lösung führte dazu, dass jedes NKL jeweils für ein Vier­tel­jahr (Radio Rüssels­heim, Rhein­welle 92.5) oder jedes halbe Jahr (radio x, Radio Darm­stadt) auf DAB+ ruhen musste.

DAB+: "Das neue Radio Seefunk" beendet Ausstrah­lung in Bayern

Die befris­tete Lizen­zie­rung für das Programm "Das neue Radio Seefunk" in Bayern endete plan­mäßig zum 31. Dezember 2023. Das Angebot ist ein von der Medi­enan­stalt für Baden-Würt­tem­berg (LfK) geneh­migtes lokales Hörfunk­pro­gramm, das in den Gebieten Lörrach, Waldshut-Tiengen, Konstanz, Sigma­ringen, Fried­richs­hafen und Ravens­burg unter anderem terres­trisch über UKW und DAB+ ausge­strahlt wird. In den Land­kreisen Ravens­burg und Boden­see­kreis bestanden aller­dings tech­nische Versor­gungs­defi­zite beim DAB+-Empfang, die durch die tempo­räre Verbrei­tung des Programms über das baye­rische DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller (Kanal 8B) ausge­gli­chen werden konnten. Durch die Erwei­terung des landes­weiten DAB-Netz OAS BW (Kanal 11B) in Baden-Würt­tem­berg durch die Stand­orte Pfänder und Blender konnten die Versor­gungs­defi­zite in den Bereich der Land­kreise Ravens­burg und Boden­see­kreis für Radio Seefunk inzwi­schen behoben werden.

