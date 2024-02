DAB+: Diese interessante Änderung gibt es beim 2. Bundesmux

Mit einer außer­gericht­lichen Eini­gung war 2020 der Streit um die Recht­mäßig­keit der Zuwei­sung von Frequenzen für den zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plex beigelegt worden. Kläger war der Leip­ziger Investor Steffen Göpel, der gegen die Lizenz­ver­gabe an das Konsor­tium Antenne Deutsch­land (Absolut Radio/Media Broad­cast) vorge­gangen war. Nach langem Rechts­streit sollte im Rahmen des außer­gericht­lichen Vergleichs unter anderem der Standort Mittel­deutsch­land gestärkt werden.

Aus diesem Grund über­nahm das Leip­ziger Unter­nehmen National German Radio (NGR), eine Firma des Tech­nologie-Inves­tors Bugo­vics Indus­tries GmbH und der masque­radio GmbH von Erwin Linnen­bach, im Auftrag der Antenne Deutsch­land die Markt­plat­zie­rung freier Über­tra­gungs­kapa­zitäten an Dritt­anbieter auf dem zweiten DAB+-Bundesmux. Inter­essenten konnten sich bei National German Radio um einen freien Platz bewerben, über die Programm­bele­gung entschied schließ­lich der Platt­form­betreiber.

Leip­ziger Unter­nehmen verkauft Anteile

Änderungen im 2. Bundesmux

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Das ist nun aber vorbei: Die Antenne Deutsch­land GmbH & Co. KG hat sämt­liche Geschäfts­anteile an der National German Radio GmbH erworben. Damit bündelt Antenne Deutsch­land künftig den Platt­form­betrieb des zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plexes und die Vermark­tung aller Programm­plätze. Antenne Deutsch­land hat als Platt­form­betreiber und Veran­stalter der sechs deutsch­land­weit ausge­strahlten Absolut Radio-Sender somit alles in einer Hand.

"Ich freue mich, nach Jahren guter und erfolg­rei­cher Zusam­men­arbeit mit der NGR, über die Zusam­men­legung von Betrieb und Vermark­tung unserer natio­nalen DAB+-Radio-Platt­form in unserem Hause", kommen­tiert Antenne Deutsch­land-CEO Mirko Drenger. "Digi­tal­radio ist mitt­ler­weile in ganz Deutsch­land flächen­deckend ange­kommen und speziell natio­nale Radio­sender zeigen starkes Wachstum. Die Über­nahme der NGR ist eine konse­quente Weiter­ent­wick­lung unserer DAB+-Stra­tegie und Commit­ment von Antenne Deutsch­land für natio­nales Radio", so Drenger weiter.

Mux ist derzeit ausge­bucht

Aktuell ist der zweite, natio­nale Multi­plex ausge­bucht. Es kommt aber immer wieder vor, dass es Verän­derungen auf der Platt­form gibt. So hatte das Frauen-affine Femo­tion Radio seinen natio­nalen Sende­platz verlassen, wodurch das Müns­teraner Brillux Radio starten konnte. Sport­radio Deutsch­land wurde ganz einge­stellt, den Sende­platz über­nahm das Hörfunk­unter­nehmen Regio­cast mit der Musik­welle 90s90s. Und Antenne Bayern hat die natio­nale Verbrei­tung des Haupt­pro­gramms zugunsten der haus­eigenen Oldie Antenne einge­stellt.

