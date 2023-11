DAB+: Neue Programme in vielen Regionen

In Schleswig-Holstein ist ein neues landes­weites Privat­radio über DAB+ gestartet. Ein aus Nieder­sachsen stam­mendes Programm expan­diert in weitere Bundes­länder.

Neue Digitalradio-Programme und größere Sendegebiete

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: MDR, Montage: teltarif.de Das Programm­angebot im terres­tri­schen Digi­tal­radio DAB+ wächst weiter. So hat mit Radio Wellen­rausch ein neues Programm im hohen Norden Deutsch­lands seinen Sende­betrieb aufge­nommen. Die Station hat ihren Sitz am Flug­hafen Lübeck. Der offi­zielle Sende­start war am 29. Oktober - pünkt­lich zum 100. Geburtstag des Mediums Radio in Deutsch­land.

Zum Auftakt war der neue landes­weite Sender nur via Internet zu hören. Die Aufschal­tung auf DAB+ fand erst zwei Tage später statt. Derzeit beschränkt sich Radio Wellen­rausch auf ein Nonstop-Musik­pro­gramm, das nur durch stünd­liche Nach­richten unter­bro­chen wird. Ab Mitte November will der Sender seine Programm­inhalte ausbauen. Radio Wellen­rausch wird in den regio­nalen DAB+-Multi­plexen für private Programm­ver­anstalter in Schleswig-Holstein verbreitet. Damit ist das Programm in weiten Teilen des nörd­lichsten deut­schen Bundes­landes zu empfangen. Als Sende­gebiet sieht das neue Privat­radio auch die Stadt Hamburg an, die über die Sende­anlagen in Schleswig-Holstein aber nur zum Teil erreicht wird.

NDR verän­dert Programm­angebot in Hamburg

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: MDR, Montage: teltarif.de Der Nord­deut­sche Rund­funk strahlt seine Landes­pro­gramme für Nieder­sachsen und Schleswig-Holstein ab dem kommenden Montag, den 6. November, auch im DAB+-Multi­plex für Hamburg im Kanal 10A aus. Damit will die Vier-Länder-Anstalt Pendler auf ihrem Arbeitsweg nach Hamburg mit NDR 1 Nieder­sachsen und NDR 1 Welle Nord versorgen.

NDR 1 Nieder­sachsen war in Teilen von Hamburg bereits über den Sender Rosen­garten, direkt an der Grenze zu Hamburg, hörbar. Zudem hatte der Nord­deut­sche Rund­funk den für die Region Norder­stedt in Schleswig-Holstein bestimmten Multi­plex bislang auch vom Standort Hamburg-Moor­fleet im Kanal 10C verbreitet. Diese Ausstrah­lung entfällt künftig.

The Wolf: Country-Radio expan­diert nach Rhein­land-Pfalz

Das im Sommer gestar­tete Country-Radio The Wolf ist nach Nieder­sachsen jetzt auch in Teilen von Rhein­land-Pfalz über DAB+ zu empfangen. Das Programm wird im lokalen Multi­plex für die Region um Bad Kreuz­nach und Bingen im Kanal 12A ausge­strahlt. Dieser Multi­plex soll nach erfolg­rei­cher Koor­dinie­rung einen zweiten Sender­standort in Rüdes­heim bekommen.

Doch damit nicht genug: Ein Blick auf die Stream-Server-Seite des The-Wolf-Veran­stal­ters Radio 21 zeigt, dass die Coun­try­welle mitt­ler­weile auch in Regio­nal­ver­sionen für Nord­rhein-West­falen und Schleswig-Holstein produ­ziert wird. Ob das Programm in abseh­barer Zeit auch in diesen Bundes­län­dern über DAB+ senden wird oder die Verbrei­tung der regio­nali­sierten Programm­vari­anten vorerst nur via Internet erfolgt, ist noch nicht bekannt.

Thüringer Privat­radios starten am Standort Insel­sberg

Der DAB+-Multi­plex für private Programm­ver­anstalter in Thüringen wurde bislang nur von den Stand­orten Erfurt und Weimar ausge­strahlt. Ab Montag­morgen, 10 Uhr, wird das Bouquet auch vom 916,5 Meter hohen Insel­sberg im Thüringer Wald ausge­strahlt, sodass sich das Empfangs­gebiet deut­lich vergrö­ßert. In den vergan­genen Tagen waren bereits Test­sen­dungen vom Insel­sberg zu beob­achten. Noch in diesem Monat ist am Standort Jena ein weiterer Sender geplant. Genutzt wird der landes­weit einheit­liche Kanal 12B.

In Berlin, Bran­den­burg und Sachsen soll demnächst mit Schneider's - Der Sender ein neues Programm starten, das nicht nur im Radio, sondern auch im Fern­sehen ausge­strahlt wird. Das Programm tritt die Nach­folge von BHeins an, das bislang schon in Berlin und Bran­den­burg über DAB+ im Kanal 12D sowie im Raum Potsdam auf UKW 95,3 MHz zu empfangen wird.

