Überraschend gut: Das 10-Euro-DAB+-Radio von Lidl im Test

Mit einem abso­luten Preis­bre­cher geht der Discounter Lidl auf Kunden­fang: ein DAB+-Radio für 9,99 Euro, das es nach wie vor ausschließ­lich online zu kaufen gibt (Achtung, Lidl berechnet noch 5,95 Euro Versand­kosten). Wir haben dieses Modell - eines der güns­tigsten bisher verkauften Digi­tal­radios - bestellt und getestet.

Schon beim Auspa­cken waren wir mehr­fach über­rascht. Zum einen, weil das Radio viel kleiner ist, als es in Abbil­dungen den Anschein hatte. Es misst gerade einmal 13,5 mal 8,4 mal 3,8 cm und passt damit sogar in größere Jacken­taschen. Es eignet sich also perfekt als Reise­radio. Zum anderen, weil Lidl sowohl ein Lade­kabel als auch einen Satz Batte­rien mitlie­fert. Beides alleine kostet im Handel oft schon so viel wie das Radio selbst. Das Gehäuse des Digi­tal­radios ist außerdem weit robuster, als wir es bei diesem Preis erwartet hatten.

Leicht über­durch­schnitt­licher Empfang bei DAB+ und UKW

Frontansicht des Silvercrest SDR 1.5 B1

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Wir haben an unserem Testort im west­lichen Rhein-Main-Gebiet das Radio gestartet. Es führt einen Such­lauf durch und fand über 100 Stationen. Indi­kator für die Empfangs­leis­tung ist hier der Empfang weiter entfernter Bouquets aus Baden-Würt­tem­berg und Bayern. Es gibt zahl­reiche Modelle, die diese Ensem­bles gar nicht empfangen, aber auch welche, die sie problemlos abspielen. Das Silver­crest-Modell fand alle vier an unserem Testort infrage kommenden Pakete aus den beiden Bundes­län­dern. Abspielen konnte das Radio aber nur die Programme aus dem Privat­radio-Ensemble Baden-Würt­tem­berg (Kanal 11B). Der Empfang der Orts­sender aus Hessen und Rhein­land-Pfalz sowie der beiden bundes­weiten Bouquets war natür­lich dank des nur 2 km entfernten Senders Mainz-Kastel über­haupt kein Problem.

Das zwei­zei­lige Text-Display zeigt Infor­mationen zum Programm an wie den gerade gespielten Album-Titel. Im UKW-Bereich ist das kleine Lidl-Radio auch leicht über­durch­schnitt­lich. Programme aus Bayern und Baden-Würt­tem­berg sind mit ein wenig Spie­lerei mit der Antenne störungs­frei und sogar mit RDS-Anzeige zu hören.

Klang akzep­tabel

Seitenansicht des Frontansicht des Silvercrest SDR 1.5 B1 mit Kopfhörerausgang und 5 Volt-Stromanschluss

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Was den Klang angeht, hatten wir bei einem Radio zu diesem Preis über­haupt keine Erwar­tungen. Aber auch hier wurden wir positiv über­rascht. Das Silver­crest-Radio gibt die Radio­sta­tionen klar und volu­minös wieder, frei­lich ohne Bässe, aber das ist bei dieser Modell­größe auch nicht zu erwarten. Wir hatten bereits zahl­reiche Radios in der Hand, die weit teurer waren und deren Klang weit schlechter war.

Das kleine Radio lässt sich mit Batte­rien (AA) oder per USB-Netz­teil (Stecker-Adapter nötig) betreiben. Im Batte­rie­betrieb können auch handels­übliche Akkus verwendet werden.

Die Bedie­nung des Gerätes ist über die acht Tasten am Gerät recht einfach. Teil­weise gibt es eine Doppel­bele­gung, durch längeren Tasten­druck gelangt man etwa ins Unter­menü für die Weck­funk­tion und den Sleep-Timer sowie in die Sender­spei­cher. Bis zu 30 Programme können sowohl auf UKW als auch DAB+ abge­spei­chert werden.

Auch wenn das Radio nur einen einge­bauten Laut­spre­cher hat, kann es über den Kopf­hörer­aus­gang auch als echtes Stereo-Gerät genutzt werden und mit entspre­chendem Kabel (AUX-out auf Cinch) auch als DAB+-Adapter an älteren Stereo-Anlagen betrieben werden.

Das Fazit

Das Radio ist ideal für Einsteiger geeignet, die bisher kein DAB+-Radio besitzen und die Programm­viel­falt im Digi­tal­radio auspro­bieren wollen. Empfang und Klang sind besser, als wir es erwartet hatten. Es ist ein zweck­mäßiges Modell ohne viel "Schnick­schnack" und prak­tisch in vielen Lebens­lagen, etwa als Radio im Bad, in der Küche, am Arbeits­platz oder eben auf Reisen. Zu diesem Hammer­preis können wir eine klare Kauf­emp­feh­lung abgeben.

