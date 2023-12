DAB+: Nationale Muxe aus Frankreich in Deutschland hörbar

Die beiden natio­nalen DAB+-Bouquets Métropolitain 1 und 2 sind im Elsass gestartet. Ein Empfang der Signale ist auch in Deutsch­land möglich. Wir erklären, wo und was es zu hören gibt.

Wer in Baden-Würt­tem­berg lebt, genauer zwischen Baden-Baden und der Grenze bei Weil am Rhein sowie im west­lichen Schwarz­wald, und ein Digi­tal­radio mit DAB+ besitzt, hat sich mögli­cher­weise in den vergan­genen Tagen über einen starken Zuwachs in der Sender­liste gewun­dert.

Am 15. Dezember sind die beiden fran­zösi­schen, natio­nalen Multi­plexe Métropolitain 1 und 2 auch im Elsass gestartet. Und das hat auch Auswir­kungen auf das Grenz­gebiet, denn die Radio­wellen machen nicht am Rhein halt. So sind die Programme aus Frank­reich etwa auf einer Strecke von über 160 km mobil auf der Auto­bahn A5 zu hören.

Diese Programme senden in den beiden Multi­plexen

Skyrock Klassiks - eines der Programme in den nationalen DAB+-Muxen

Foto: Skyrock Der Empfang von Radio­pro­grammen aus Frank­reich auf DAB+ ist hier kein Novum. Mehrere Dutzend Radio­pro­gramme sind bereits über den regio­nalen Multi­plex "ALSACE+" sowie fünf lokale Ensem­bles aus Straß­burg, Mülhausen, Colmar und Hagenau in der Region zu hören. Diese werden nun durch die beiden natio­nalen Métropolitain-Muxe ergänzt.

Im Bouquet Métropolitain 1 senden die großen privaten Networks wie NRJ, RTL oder Skyrock inklu­sive deren Ableger wie Cherie FM, RTL 2 oder Skyrock Klas­siks sowie einige spezi­elle Formate wie Radio Clas­sique, Latina und Airzen Radio.

Im Multi­plex Métropolitain 2 gibt es wiederum die sechs natio­nalen Wellen des öffent­lich-recht­lichen Radio France wie France Inter, France Culture oder France Musique sowie sieben weitere Privat­radios, darunter das beliebte Europe 2 und wort­las­tige Programme wie RMC und BFM und das katho­lische KTO. Insge­samt 26 natio­nale Radio­wellen werden über beide Multi­plexe ausge­strahlt.

Weitere Sende­anlagen entlang der deut­schen Grenze

Der Rollout ist noch nicht beendet. Bis Februar sollen weitere Sende­anlagen der beiden Multi­plexe auch entlang der deut­schen Grenze in Betrieb gehen. Neben weiteren Sendern im Elsass, etwa in Zabern und Hagenau, sollen auch die Anlagen in Loth­ringen, etwa in Metz, Forbach oder Thion­ville, ans Netz gehen. Davon profi­tieren dann auch Hörer im Saar­land und Rhein­land-Pfalz, speziell an der Grenze oder in expo­niert gele­genen Ortschaften.

Wer keinen Empfang im Digi­tal­radio hat, kann alle natio­nalen, fran­zösi­schen Radio­pro­gramme über Webradio hören, etwa mit einem WLAN-Radio. In einer Über­sicht stellen wir zehn aktu­elle, preis­güns­tige Modelle unter 75 Euro vor.