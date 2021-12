Bis 50 Euro: Zehn aktuelle DAB+-Radios in der Übersicht

In unserer Bilder­serie stellen wir zehn aktu­elle DAB+-Radios bis zu einem Preis von 50 Euro vor. Auch in dieser Preis­klasse gibt es viele unter­schied­liche Modelle mit diversen Features.

Das Digi­tal­radio DAB+ boomt. Nie wurden so viele Radios verkauft wie in diesem Jahr und der eine oder andere dürfte sich zu Weih­nachten ein neues Küchen- oder Reise­radio wünschen, das die neue, viel größere Radio­viel­falt von bis zu 100 empfang­baren Programmen pro Region zu den Ohren bringt. Bereits in der unteren Preis­klasse gibt es die unter­schied­lichsten Modelle in teils schöner Optik mit vielen Features. Wir haben zehn aktu­elle Modelle ausge­sucht und stellen sie vor.

sky vision DAB 10G

Eines der preis­güns­tigsten DAB+-Radios auf dem deut­schen Markt ist dieses Modell von sky vision. Es handelt sich um ein ultra­kom­paktes Modell, das vor allem zum Einsatz unter­wegs, etwa auf Wande­rungen oder im Camping-Urlaub, geeignet ist. Immerhin 64 Sender lassen sich abspei­chern (32 UKW, 32 DAB+), eine einge­baute Taschen­lampe sorgt für Orien­tie­rung im Dunkeln, der einge­baute Akku liefert bis zu zehn Stunden Musik. Das Modell gibt es in unter­schied­lichen Farben, in einigen Online­shops wird es aktuell für unter 20 Euro verkauft.