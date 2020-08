In wenigen Wochen geht der zweite DAB+-Bundesmux an den Start. Wir spre­chen darüber, was Radio­hörer von diesem Multi­plex erwarten können.

Zweiter DAB+-Bundesmux startet

Foto: teltarif.de Bis zu 16 weitere Hörfunk­pro­gramme sind ab Oktober in weiten Teilen Deutsch­lands über das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ zu empfangen. Hinter­grund ist der Start des zweiten über­re­gio­nalen Multi­plexes in Deutsch­land. Zeit für uns, mit unserem Radio- und Multi­media-Experten Michael Fuhr über das neue Angebot zu spre­chen.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de Eigent­lich sollte der zweite bundes­weite DAB+-Multi­plex längst senden. Die Lizenz war vergeben. Das Konsor­tium Antenne Deutsch­land, das den Zuschlag bekam, plante den Start. Doch dann kam die Klage eines Mitbe­wer­bers, der bei der Lizenz­ver­gabe leer ausging. Das Verfahren ging vor Gericht und das neue Programm­paket konnte zunächst nicht starten.

Vor einigen Monaten kam dann die Wende: Es gab eine Eini­gung zwischen den "Streit­hähnen", der Sende­start wurde für die IFA geplant, die aber bekann­ter­maßen in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form statt­findet. So lässt man sich einige Wochen länger für die Vorbe­rei­tungen und den Sender­netz-Ausbau Zeit.

Anfang Oktober soll es aber losgehen. Erste Programme, die ausge­strahlt werden, sind bereits bekannt und auch zum Netz­ausbau wissen wir schon einiges. Es könnte aber auch passieren, dass mancher Hörer den Empfang seines Lieb­lings­pro­gramms über DAB+ künftig vermisst. Darüber, warum das so ist und was Radio­fans sonst noch über den zweiten DAB+-Bundesmux wissen sollten, spre­chen wir im aktu­ellen Podcast.

