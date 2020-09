Erste Test­sen­dungen des zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plexes können schon jetzt in verschie­denen Regionen Deutsch­land beob­achtet werden. Wir haben uns das Test-Programm­paket einmal ange­hört.

Der offi­zi­elle Start des zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plexes ist für Anfang Oktober geplant. Während es zumin­dest einige der Programme, die hier erst­mals nahezu bundes­weit terres­trisch verbreitet werden, bereits gibt, ist das Sender­netz komplett neu. Da versteht es sich von selbst, dass die Technik nicht erst wenigen Tage vor Sende­start aufge­baut und getestet werden kann.

Ende August waren in ersten Regionen wie Nord­deutsch­land, Nord­sachsen und dem Rhein­land Probe­ab­strah­lungen zu beob­achten, bei denen maximal ein Test-Multi­plex des Sender-Herstel­lers Rohde&Schwarz aufge­schaltet war. Zum 1. September wurde der eigent­liche Multi­plex für das neue Programm­paket akti­viert. Dieser verbreitet unter der Kennung "2.BMux" derzeit acht Kanäle an wech­selnden Stand­orten. Erste Tests im zweiten DAB+-Bundesmux

Empfangs­mel­dungen aus verschie­denen Regionen

Am Diens­tag­vor­mittag waren unter anderem in Leipzig und im Rhein­land Versuchs­sen­dungen des neuen DAB+-Ensem­bles zu empfangen. Später gab es Empfangs­mel­dungen aus Baden-Würt­tem­berg und dem Saar­land, um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei ist es noch reine Glücks­sache, die Test­sen­dungen mitzu­be­kommen. Die Sende­an­lagen sind oft nur für wenige Minuten in Betrieb.

Wir hatten am frühen Diens­tag­abend Glück und konnten den Test auf der Auto­bahn 9 zwischen dem Herms­dorfer Kreuz und Leipzig verfolgen. Der Empfang war um 18 Uhr auch während der Auto­fahrt sehr stabil. Gegen 18.15 Uhr wurde der Sender - mögli­cher­weise mit Standort Leipzig oder Chem­nitz (Geyer) - wieder abge­schaltet. Senderliste im Test-Multiplex

Diese Programme sind bereits aktiv

Derzeit besteht der zweite DAB+-"Bundesmux" aus acht Kanälen, von denen aber nur ein einziger mit einem Audio­si­gnal belegt ist. Antenne Deutsch­land, der Platt­form­be­treiber des Multi­plexes, steuert Absolut Bella (ein Schla­ger­pro­gramm, das im Internet bereits sendet), Absolut Hot (ein Hitradio, das unter anderem in Bayern und Hessen bereits über DAB+ sendet), Absolut Oldie Clas­sics (bisher nur via Internet) und Absolut Top (komplett neues Programm) bei. Auf dem Absolut-Top-Kanal war das Programm von Absolut Hot zu empfangen.

Eben­falls bereits aufge­schaltet waren die Kanäle für Antenne Bayern, Rock Antenne, RTL Radio und TOGGO Radio. Modu­la­tion gab es noch nicht. In den kommenden Tagen und Wochen sind weitere Tests zu erwarten - mögli­cher­weise auch mit zusätz­li­chen Programmen gegen­über den ersten Probe­ab­strah­lungen. So gab es am Mitt­woch­vor­mittag beispiels­weise Empfangs­mel­dungen aus Dresden und der Pfalz. Das frühere Radio Luxemburg sendet als RTL Radio bald bundesweit über Antenne

Zweiter DAB+-Multi­plex im Ear-On-Video

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, an welchen Stand­orten der erste DAB+-Bundesmux demnächst starten könnte.