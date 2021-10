Geburtstag: Ein Jahr 2. DAB+-Bundesmux

DAB+-Senderstandort Gelnhausen

Die zweite natio­nale DAB+-Platt­form feiert heute ihren ersten Geburtstag: Seit dem 5. Oktober 2020 ist das Angebot von Platt­form­betreiber Antenne Deutsch­land auf Sendung. Waren es zum Start nur acht, sind inzwi­schen 15 der bis zu 16 neuen, privaten Hörfunk­ange­bote bundes­weit zu empfangen, darunter bekannte Radio­marken und auch einige neue Formate.

83 Prozent Abde­ckung, aber viele Lücken auf dem Land

In der inzwi­schen abge­schlos­senen ersten Ausbau­stufe werden aktuell rund 67 Millionen Menschen in Deutsch­land erreicht. Das entspricht einer Abde­ckung von 83 Prozent. Aller­dings gibt es vor allem in länd­lichen Regionen noch zahl­reiche Sende­löcher und es ist davon auszu­gehen, dass diese auch nicht überall gestopft werden. Anders als bei den regio­nalen Muxen der ARD und dem ersten Bundesmux fehlen öffent­lich-recht­liche Sender als Mitfi­nan­zierer des Netz­aus­baus. Die Privat­sender werden daher wohl nur dort einen Ausbau forcieren, wo es wirt­schaft­lich noch sinn­voll ist, etwa in noch fehlenden größeren Städten wie Münster oder entlang wich­tiger Auto­bahnen wie der A7 (Sender Vissel­hövede, Rimberg, Kreuz­berg/Rhön und Grünten).

29 Sender können zusammen mit den Programmen der ersten DAB+-Platt­form in weiten Teilen Deutsch­lands empfangen werden. Die regio­nalen und lokalen DAB+-Programme in den Bundes­län­dern werten das Angebot weiter auf. In manchen Ballungs­räumen ist dank des zweiten, bundes­weiten Multi­plex die Anzahl der verfüg­baren DAB+-Programme auf über 80 gestiegen.

Neu auf Sendung: AIDAradio

Pünkt­lich zum ersten Geburtstag ist mit "AIDAradio" ein weiteres Hörfunk­pro­gramm im Bouquet gestartet. Unter dem Motto "MeerGefühl" ist ein in Deutsch­land einzig­artiges Format auf Sendung gegangen. In Koope­ration mit Antenne Deutsch­land setzt AIDA Cruises in dem Format laut eigenen Angaben auf Leich­tig­keit und Feel-Good und berei­chert damit die Programm­viel­falt auf dem digi­talen Radio­markt.

AIDARadio ergänzt die weiteren 14 attrak­tiven Programme im Multi­plex, die zum Teil neue Ziel­gruppen bedienen: Bei "Sport­radio Deutsch­land" dreht sich alles um die Welt des Sports in all seinen Facetten. "Femo­tion Radio" wendet sich als erster bundes­weiter Sender an ein weib­liches Publikum. "dpd Driver’s Radio" hat die Ziel­gruppe der "mobilen Menschen" im Fokus.

Als starke Radio­marken sind Deutsch­lands erfolg­reichster Privat­sender "Antenne Bayern" und "RTL Radio – Deutsch­lands Hitradio" auf der DAB+-Platt­form on Air. RTL ist darüber hinaus auch mit dem Kinder- und Fami­lien­sender "TOGGO Radio" vertreten, Antenne Bayern zusätz­lich mit der "Rock Antenne".

Den Sound der Acht­ziger bedient das Programm "80s80s" vom Hörfunk­unter­nehmen Regio­cast. NRJ strahlt mit "Nost­algie" (Hits der 70er, 80er und 90er) ein zweites natio­nales Format aus. Klassik Radio bedient mit dem neuen "Beats Radio" Fans von House, Elec­tro­nica und Chillout.

Antenne Deutsch­land veran­staltet mit "Absolut Bella" (Schlager und Ever­greens), "Absolut Oldie Clas­sics" (die Giganten der 70er und 80er), "Absolut HOT" (aktu­elle Hot-Hits) und "Absolut TOP" (die Hits des neuen Jahr­tau­sends) auch vier Programme in Eigen­regie. Ein weiterer, noch unbe­legter Kanal ist noch für den Platt­form­betreiber reser­viert, aktuell ist aber noch unklar, mit welchem Format dieser gefüllt wird.