Die Verkaufs­zahlen für DAB+-Radios entwi­ckeln sich positiv. Auch das Programm­angebot wird immer umfang­rei­cher. Eine UKW-Abschal­tung ist vorerst nicht in Sicht.

Aktuelle Bestandsaufnahme zu DAB+

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de DAB+-Radios verkaufen sich gut und auch das Programm­angebot entwi­ckelt sich positiv. In den vergan­genen Wochen sind einige neue Stationen im terres­tri­schen Digi­tal­radio gestartet. Die nächsten Programme stehen bereits in den Start­löchern. Damit ist es Zeit für eine aktu­elle Bestands­auf­nahme, für die wir unseren Rund­funk­experten Michael Fuhr ins Podcast-Studio einge­laden haben.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Mit der Oldie Antenne hat der landes­weite baye­rische Privat­sender, Antenne Bayern, ein neues bundes­weites Spar­ten­pro­gramm gestartet. War dieses zunächst nur via Internet zu empfangen, wird die Classic Hits Welle mitt­ler­weile in vier Bundes­län­dern auch über DAB+ verbreitet. Bereits seit einein­halb Jahren sind das Antenne-Bayern-Haupt­pro­gramm und die Rock Antenne fast bundes­weit über DAB+ zu hören.

Für Sendungen in einem weiteren Bundes­land hat nicht nur die Oldie Antenne mitt­ler­weile eine Sende­lizenz bekommen. In Sachsen wurden gleich eine ganze Reihe neuer Programm­vor­haben geneh­migt. Aber auch in Berlin hat sich das Sender-Port­folio über DAB+ vergrö­ßert, wie wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de berichten.

In einem Punkt hat uns die aktu­elle Entwick­lung mitt­ler­weile einge­holt: Der Sende­start von Absolut Germany im zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plex ist nach der Produk­tion des Podcasts erfolgt. Wir konnten somit nicht mehr berück­sich­tigen, dass das Programm­paket von Antenne Deutsch­land mitt­ler­weile voll belegt ist.

