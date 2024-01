DAB+ außerhalb von Europa  eine Übersicht

Auch wenn DAB+ weit­gehend eine euro­päi­sche Ange­legen­heit ist, so gibt es doch auch in immer mehr Ländern außer­halb unseres Konti­nents Ausstrah­lungen über das terres­tri­sche Digi­tal­radio. Wir liefern einen Über­blick.

Das digital-terres­tri­sche Radio DAB+ ist in vielen euro­päi­schen Ländern eine Erfolgs­geschichte. Doch die Tech­nologie wird nicht nur auf unserem Konti­nent einge­setzt. Auch außer­halb Europas gibt es viele Länder, die DAB+ oder andere Tech­nolo­gien der DAB-System­familie bereits erfolg­reich einge­führt haben, in wiederum anderen wird das Digi­tal­radio gerade erprobt. Hier präsen­tieren wir eine aktu­elle Über­sicht.

Alge­rien

Für die Haupt­stadt­region Algier gibt es eine Platt­form mit vier Programmen des öffent­lich-recht­lichen Radio Alge­rien. Mit dem Start des Probe­betriebs im Jahr 2018, der bis heute andauert, soll der Über­gang von UKW zum Digi­tal­radio DAB+ einge­läutet werden.

Aser­bai­dschan

Die Halb­insel Abseron, auf der auch die Haupt­stadt Baku liegt, wird seit 2019 mit einem Multi­plex versorgt. 12 Privat­radios sind hier über DAB+ zu hören.

Austra­lien

Fotoquelle: Flickr DAB+ ist in „Down under“ eine Erfolgs­geschichte. Das Digi­tal­radio star­tete bereits 2009 in den Metro­polen Sydney, Melbourne, Bris­bane, Adelaide und Perth. 2017 folgten Canberra und Darwin, 2019 ging der Ausbau weiter mit Hobart, Canberra und Mandurah, 2022 erfolgte der Ausbau an der Cold Coast. 15 regio­nale Multi­plexe bringen eine Viel­falt von über 100 Programmen der öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalt ABC und zahl­rei­chen Privat­radios auf die Antenne. Seit dem Start im Jahr 2009 wurden weit mehr als sechs Millionen DAB+-Geräte verkauft.

Brunei Darussalam

In dem Klein­staat auf der Insel Borneo sendet ein Multi­plex mit zwei Programmen des öffent­lich-recht­lichen Senders RTB im Test­betrieb. Aktuell wird über die Einfüh­rung eines Regel­betriebs beraten.

China

In China gibt es beim digital-terres­tri­schen Radio neben dem proprie­tären System Conver­gent Digital Radio (CDR) auch Ausstrah­lungen über DAB in der Haupt­stadt­region Peking im Test­betrieb mit einer Reich­weite von 20 Millionen Menschen. In vier Bouquets werden 19 Programme über­tragen.

Ghana

Am 22. August 2023 hat die Minis­terin für Kommu­nika­tion und Digi­tali­sie­rung, Ursula Owusu-Ekuful, offi­ziell die Test­phase von DAB+ in Ghana gestartet. Mit dem Start ist Ghana das erste Land in West­afrika, welches das Digi­tal­radio erprobt. Die DAB+-Platt­form in Ghana wird von der Medi­enbe­hörde National Commu­nica­tions Autho­rity (NCA) begleitet und umfasst 18 Stationen – 11 in Accra und 7 in Kumasi.

Indo­nesien

In der Region der Haupt­stadt Djakarta star­tete 2016 ein Test­betrieb von Radio Repu­blik Indo­nesia (RRI). Hier sind acht Programme zu hören, darunter drei Musik­kanäle exklusiv auf DAB+.

Kuwait

DAB+ ging bereits 2014 in dem kleinen arabi­schen Land auf Sendung. Ein natio­naler Multi­plex erreicht die gesamte Bevöl­kerung mit 16 Hörfunk­pro­grammen.

Kana­rische Inseln

Auf den terri­torial zu Afrika und staats­recht­lich zu Spanien gehö­renden Kana­rischen Inseln gibt es ein äußerst libe­rales Medi­enge­setz. Hörfunk­unter­nehmen benö­tigen ledig­lich wie Funk­ama­teure eine einfache, tele­kom­muni­kati­ons­recht­liche Zulas­sung. In den vergan­genen Jahren haben mehrere Unter­nehmen DAB+-Multi­plexe auf Tene­riffa und Gran Canaria gestartet. Das größte Netz­werk betreibt DigiCan auf Tene­riffa. Verbreitet werden in den Ensem­bles auch Urlaubs­radios in engli­scher oder deut­scher Sprache.

Katar

In dem arabi­schen Land star­tete DAB+ im September 2019 mit einem Multi­plex, der 90 Prozent der Fläche abdeckt. Hier werden aktuell zehn Radio­pro­gramme verbreitet.

Malaysia

In der Haupt­stadt­region Kuala Lumpur gibt es eine DAB+-Platt­form mit sieben öffent­lich-recht­lichen und fünf privaten Hörfunk­pro­grammen. Das noch im Test­betrieb befind­liche Ensemble wurde schon 2009 von Radio Tele­vision Malaysia (RTM) und Telekom Malaysia mit Unter­stüt­zung der Medi­enbe­hörde Malay­sian Commu­nica­tions and Multi­media Commis­sion (MCMC) gestartet.

Mongolei

Seit 2019 gibt es einen Test­betrieb für DAB+ in der Haupt­stadt­region Ulaan­baatar. Hier wird DAB+ mit verschie­denen Para­metern und wech­selnden Programmen im Kanal 8C erprobt.

Oman

In dem arabi­schen Land gibt es seit 2019 eine Platt­form in der Haupt­stadt Maskat. Hier werden vier Programme in unter­schied­lichen Spra­chen, unter anderem in Englisch, ausge­strahlt.

Saudi-Arabien

Am 7. August 2023 star­tete die Saudi Broad­cas­ting Autho­rity offi­ziell DAB+-Über­tra­gungen in Riad, Damman und Dschidda mit sechs Sendern. Es wird erwartet, dass DAB+ im vierten Quartal 2024 in allen Regionen des König­reichs verfügbar sein wird.

Südafrika

In der Provinz Gauteng, in der auch die Groß­städte Johan­nes­burg und Pretoria liegen, gibt es einen Test­betrieb für DAB+. Dieser soll in Kürze auf Kapstadt erwei­tert werden. 19 Programme werden in einem Multi­plex ausge­strahlt. Ein Regel­betrieb soll folgen, wobei die Einfüh­rung in mehreren Phasen bis hin zu einer natio­nalen Abde­ckung geplant ist. Auch bisher nicht lizen­zierte Veran­stalter können sich dann an DAB+ betei­ligen.

Südkorea

Bildquelle: YouTube, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de In Südkorea gibt es keine Ausstrah­lungen im DAB- oder DAB+-Modus, sondern es wird die für Handy-Fern­sehen konzi­pierte Tech­nologie Digital Multi­media Broad­cast (DMB) genutzt. Diese gehört eben­falls zur DAB-Familie. Über DMB werden in Südkorea drei natio­nale Multi­plexe ausge­strahlt, die 80 Prozent der Fläche versorgen. Das Projekt ist erfolg­reich, seit dem Start im Jahr 2011 wurden über 62 Millionen Handys mit DMB-Empfang verkauft. Neben Fern­seh­pro­grammen werden auf den Platt­formen auch Hörfunk­sender wie Arirang FM oder MBC FM gesendet. Zu hören sind diese Programme mit DMB-taug­lichen Handys und Smart­phones. Auch einige herkömm­liche DAB+-Empfänger kommen mit den Signalen zurecht und können die DMB-Audio­aus­strah­lungen empfangen.

Thai­land

In dem fern­öst­lichen Land wurde der bestehende Test­betrieb in der Haupt­stadt­region Bangkog mit einem Multi­plex, der aus 14 Programmen besteht (darunter viele beliebte Privat­radios), 2021 auf weitere Regionen wie Song­khla, Nakhon Tham­marat, Khon­kaen, Pattaya und Phuket ausge­dehnt. Zudem gibt es inzwi­schen eine zweite Platt­form in mehreren Groß­stadt­regionen.

Tune­sien

Bis 2023 sollen 99 Prozent des nord­afri­kani­schen Landes mit DAB+ versorgt sein. Aktuell erreicht die natio­nale Platt­form mit 10 öffent­lich-recht­lichen und acht privaten Radio­pro­grammen schon 75 Prozent der Bevöl­kerung.

Türkei

In vier türki­schen Regionen, unter anderem in den Groß­städten Ankara und Istanbul, gibt es einen Multi­plex des staat­lichen Rund­funks TRT mit acht Programmen im Test­betrieb. Aktuell werden 25 Prozent der Bevöl­kerung erreicht.

Uganda

Am 28. September 2023 star­tete die Uganda Commu­nica­tions Commis­sion (UCC) ein DAB+-Pilot­pro­jekt als einen der ersten Schritte zur Trans­for­mation des Radios in Uganda. Das Pilot­pro­jekt hat eine Lauf­zeit von einem Jahr. Das DAB+-Pilot­pro­jekt erstreckt sich über den Groß­raum Kampala mit einem Abde­ckungs­radius von rund 80 km. Verbreitet werden sechs popu­läre Radio­sta­tionen.

Vietnam

Nach einem ersten Test­betrieb im Jahr 2013 star­tete 2019 ein zweiter Versuch mit DAB+ in den Regionen Hanoi and Ho Chi Minh-Stadt. Hier strahlt der öffent­lich-recht­liche Rund­funk VOV acht Programme aus, darunter mit VOV Music eine exklu­sive DAB+-Welle.

