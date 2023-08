Netzausbau: Hier gibt es künftig besseren DAB+-Empfang

Der Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (rbb) setzt den DAB+-Netz­ausbau fort und hat am Standort Forst einen weiteren DAB+-Sender auf Kanal 10B in Betrieb genommen. Mit dem neuen Sender wird eine Versor­gungs­lücke im Südosten Bran­den­burgs geschlossen. Seit dem 1. August 2023 können so alle Radio­pro­gramme des rbb und das Programm COSMO digital über Antenne empfangen werden.

In den nächsten Jahren sind weitere kleine Sender geplant, um die verblie­benen weißen Flecken der digi­talen Radio­ver­sor­gung Bran­den­burgs zu schließen.

BW: Ausbau von DAB+ durch fünf neue Sende­anlagen

Der SWR bauf DAB+ aus

Foto: SWR Das DAB+-Netz der Privat­sender in Baden-Würt­tem­berg (Kanal 11B) soll durch vier Stand­orte weiter ausge­baut werden. Wie aus einer Veröf­fent­lichung der Bundes­netz­agentur hervor­geht, plant der Netz­betreiber On Air Support vier weitere Sender­stand­orte: Bad Mergen­theim-Löffel­stelzen (10 kW), Forbach/Murgtal (1 kW), Kreuz­wert­heim (2 kW) und Baier­sbronn/Oberes Murgtal (2 kW).

Auch der Südwest­rund­funk (SWR) will sein Netz ausbauen mit dem Standort Sulz­bach an der Murr (3 kW). Dieser Sender soll das Netz ergänzen, neben den bereits bekannten Planungen Herbrech­tingen, Wein­heim, Reut­lingen, Elztal und Albstadt.

SWR baut DAB+ in Rhein­land-Pfalz aus

Der SWR plant auch neue Stand­orte für den gemischten DAB+-Multi­plex (Kanal 11A) in Rhein­land-Pfalz. Der Sender Nier­stein (2 kW) soll eine Lücke zwischen Mainz und Worms entlang des Rheins schließen. Der Empfang im Moseltal zwischen Bern­kastel-Kues und Trier soll durch den Sender Neumagen-Dhron (3 kW) verbes­sert werden.

Für dieses Jahr noch sind weitere Sende­anlagen in Bleialf/West­eifel, Daleiden/West­eifel, der Hohen Derst/Südpfalz und im Oberen Ahrtal (bei Altenahr) geplant. Der Sender Bleialf wurde laut Bundes­netz­agentur nun mit recht hoher Leis­tung (7 kW) in die Koor­dinie­rung geschickt.

In dem Mux senden neben den Programmen des SWR auch die Privat­sender RPR.1, bigFM und Rock­land Radio.

DAB+: NDR baut in Meck­len­burg-Vorpom­mern aus

Der Nord­deut­sche Rund­funk (NDR) plant zwei weitere Sende­anlagen in Meck­len­burg-Vorpom­mern. Grund­netz­sender-Charakter hat der neue Standort Zehna südlich von Güstrow, der mit einer Leis­tung von 5 kW das Netz Schwerin (NDR MV SN) im Kanal 12B ergänzen soll.

Der Sender Ahrens­hagen bei Ribnitz-Damgarten ist als Füll­sender für den Mux Rostock (ND MV HRO) im Kanal 11B mit einer Leis­tung von 200 Watt vorge­sehen.

Erfolg­reich koor­diniert wurde unter­dessen der Standort Großer Insel­sberg in Thüringen, der als dritter und bisher weit­rei­chendster Standort für den privaten DAB+-Multi­plex (Kanal 12B) vorge­sehen ist und im Herbst in Betrieb gehen soll.

Radio SAW über DAB+ in Nieder­sachsen gestartet

Der Privat­sender Radio SAW aus Sachsen-Anhalt ist ab sofort auch in Nieder­sachsen per Digi­tal­radio DAB+ zu hören. Das Programm wurde im Multi­plex Braun­schweig (Kanal 11B) aufge­schaltet, geplant ist zudem die Verbrei­tung im Mux Göttingen/Harz (Kanal 7D). Radio SAW nutzt die Verbrei­tung im Nach­bar­land, um sein UKW-Sende­gebiet auf DAB+ abzu­bilden. Hierfür hat der Sender eine bundes­weite Lizenz erhalten.

In einem weiteren Beitrag geht es darum, wie Privat­radios bei DAB+ gene­rell inzwi­schen in den Sende­gebieten der Konkur­renten "wildern".