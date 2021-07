Media Analyse: DAB+ und Internetradio im Aufwind

Am Mitt­woch wurden wieder die Ergeb­nisse der Media-Analyse Audio in Deutsch­land (ma 2021 Audio I) veröf­fent­licht. Da die Arbeits­gemein­schaft Media Analyse (ag.ma) die Hörer­zahlen im Herbst 2020 wegen Corona nicht veröf­fent­licht wurden, war die Auswer­tung der Ergeb­nisse dieses Mal beson­ders span­nend.

Eckdaten der Audio­nut­zung

Digitalradio boomt in der Media Analyse

Foto: Lidl/Silvercrest Im "Weitesten Hörer­kreis" (WHK), demnach in einem durch­schnitt­lichen 4-Wochen-Zeit­raum, wird konstant von 93,7 Prozent (ma 2020 Audio II: 93,6 Prozent) der deutsch­spra­chigen Bevöl­kerung ab 14 Jahren mindes­tens ein klas­sisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden tägli­cher Nutzung (Verweil­dauer: 260 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2020 Audio II: 254 Minuten), der von vielen befürch­tete Einbruch nach Ende des Lock­downs und Home­office, wo beson­ders viel Radio gehört wurde, blieb also aus.

Analog zeigt sich dies in der Nutzung von klas­sischen Radio-Ange­boten: Im WHK wird Radio von 93,5 Prozent (ma 2020 Audio II: 93,4 Prozent) der Bevöl­kerung mit einer Verweil­dauer von 259 Minuten genutzt (ma 2020 Audio II: 253 Minuten). Die Tages­reich­weite (Montag bis Freitag) liegt prak­tisch unver­ändert bei 74,7 Prozent (ma 2020 Audio II: 74,8 Prozent).

Plus für digi­tale Verbrei­tungs­wege

Die Verbrei­tungs­wege DAB+ und Online-Audio (Inter­net­radio) verzeichnen weitere Zuwächse im WHK: So wird über DAB+ von 20,4 Prozent (ma 2020 Audio II: 17,4 Prozent) und über Online-Audio von 25,8 Prozent (ma 2020 Audio II: 22,3 Prozent) der ab 14-Jährigen gehört. Sender wie Radio Bob oder Absolut Radio, die beson­ders auf digi­tale Verbrei­tung setzen, gehören zu den deut­lichen Gewin­nern.

Der Verbrei­tungsweg DAB+ wird insbe­son­dere in der Ziel­gruppe der 30- bis 59-Jährigen über­pro­por­tional genutzt (WHK: 22,7 Prozent – ma 2020 Audio II: 20,0 Prozent). Die Nutzung über Online-Audio ist aber­mals am höchsten in der jungen Ziel­gruppe der 14- bis 29-Jährigen (WHK 38,1 Prozent – ma 2020 Audio II: 34,5 Prozent).

Weitere Zuwächse bei Podcasts

Auch in der Podcast-Nutzung sind weiterhin Zuwächse zu verzeichnen. So wurden Podcasts von 29,3 Prozent der deutsch­spra­chigen Bevöl­kerung schon einmal genutzt (ma 2020 Audio II: 22,3 Prozent). In der werbe­rele­vanten Ziel­gruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 41,8 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2020 Audio II: 33,5 Prozent).

Das Digital­radio DAB+ in Bayern erreicht 2021 deut­lich mehr Höre­rinnen und Hörer in Bayern. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.