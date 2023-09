IAA & IBC: Das sind die Trends zu DAB+ und 5G Broadcast

Wir waren auf der IAA Mobi­lity in München und auf der Inter­national Broad­cas­ting Conven­tion (IBC) in Amsterdam unter­wegs, um uns über aktu­elle Trends bei Smart Cars und Digi­tal­radio, Strea­ming und 5G Broad­cast zu infor­mieren, um nur einige Beispiele zu nennen. In der 200. Ausgabe unseres Podcasts berichten wir darüber, welche Themen für uns auf den beiden Messen beson­ders inter­essant waren.

Darüber spre­chen wir heute

Auf der IAA Mobility und auf der IBC unterwegs

Foto: teltarif.de Auf der IAA Mobi­lity faszi­nierte vor allem Tesla mit seinem riesigen Display, das auch für Video­strea­ming - beispiels­weise bei Lade­pausen - gut geeignet ist. Doch die Lösungen, die der E-Auto-Spezia­list seinen Kunden anbietet, haben auch Nach­teile. Was dem Enter­tain­ment-System des neuen Model 3 fehlt, ist eines unserer Themen im aktu­ellen Podcast von teltarif.de.

Mit 5G Broad­cast steht ein neues Über­tra­gungs­ver­fahren für TV-Programme in den Start­löchern. Das System wurde schon auf der IBC im vergan­genen Jahr gezeigt. Jetzt wurde 5G Broad­cast mit neuen Funk­tionen erwei­tert, die am Messe­stand der Euro­päi­schen Rund­funk-Union (EBU) zu bestaunen waren. Auch darum geht es in der neuen Podcast-Ausgabe.

Und dann ist da noch DVB-I. Das klingt nach einer neuen TV-Über­tra­gungs­norm, doch eigent­lich handelt es sich um ein Verfahren, das ein biss­chen an das RDS-System vom UKW-Radio erin­nert - nur eben für den Fern­seh­emp­fang. Auf der IBC in Amsterdam konnte man sich DVB-I einmal live ansehen und in Erfah­rung bringen, wofür die Technik inter­essant ist.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

