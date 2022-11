DAB+ Sachsen: Landesweites Ensemble startet 2023

Bis zu 14 weitere Radio­sender gehen in Sachsen landes­weit über DAB+ auf Sendung. Netz­betreiber Media Broad­cast hat den voraus­sicht­lichen Start für das erste Quartal 2023 ange­kün­digt.

Radio­hörer in Sachsen können sich auf bis zu 14 weitere, landes­weit verbrei­tete digi­tale Radio­pro­gramme über DAB+ freuen. Voraus­sicht­lich im ersten Quartal 2023 nimmt der Netz­betreiber Media Broad­cast fünf Sender­stand­orte in Betrieb, über die das Programm­paket in weiten Teilen des Frei­staats ausge­sendet wird.

Durch die neuen Sender erhöht sich die Programm­viel­falt via DAB+ in Sachsen noch­mals deut­lich. Zusammen mit den lokalen und regio­nalen Programm­ange­boten privater Veran­stalter und den öffent­lich-recht­lichen Programmen sowie den beiden bundes­weiten Bouquets können in einzelnen Regionen dann über 70 digi­tale Radio­sender zu Hause und unter­wegs über Antenne empfangen werden.

Diese Programme starten in Sachsen über DAB+

Funkturm in Leipzig

Quelle: Deutsche Funkturm (DFMG) Folgende elf neue private Programme stehen bis jetzt zur landes­weiten Verbrei­tung fest, bis zu drei weitere Programme können auf Basis der aktu­ellen Ausschrei­bung der Säch­sischen Landes­anstalt für privaten Rund­funk und neue Medien (SLM) in den kommenden Monaten noch zuge­lassen werden:

89.0 RTL

detektor.fm Wort

FEMOTION

JAM FM Sachsen

OLDIE ANTENNE

Radio Galaxy Sachsen

Radio Ostrock

Radio TEDDY

Rund­funk-Kombinat Sachsen

Schlager Radio

SecondRadio

Die digi­tale Aussendung der Programme via DAB+ im Kanal 12A durch die Media Broad­cast GmbH erfolgt zunächst über die fünf Sender­stand­orte Leipzig-Messe­grund, Löbau, Dresden, Chem­nitz-Geyer und Schöneck, der Start des Sende­betriebes ist im ersten Quartal 2023 geplant.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem landes­weiten DAB+-Netz für private Radio­sender dazu beitragen können, dass die Höre­rinnen und Hörer im Frei­staat Sachsen zukünftig eine Programm­viel­falt genießen können, wie sie bundes­weit nur sehr selten vorzu­finden ist", sagt Francie Petrick, Geschäfts­füh­rerin der Media Broad­cast GmbH.

Parallel zum landes­weiten Bouquet gehen auch drei weitere regio­nale und zwei lokale Ensem­bles mit Privat­radios auf Sendung. Als Netz- und Platt­form­betreiber haben die Programm­ver­anstalter hier das Unter­nehmen Divicon Media ausge­wählt.