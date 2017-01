Audioblock bringt Multiroom-Speaker mit DAB+ in den Handel

Mit dem Block SB-50 bringt die Audioblock GmbH den ersten Mutiroom-Lautsprecher mit eingebautem DAB+-Digitalradioempfang auf den Markt. Wir beschreiben, was die Box noch so alles kann.

Multiroom DAB+-Block von Audioblock Neben Smartphones zählen Drahtlos-Lautsprecher und Digitalradios mit DAB+ zu den meist gewünschten Technik-Produkten der Deutschen. Beides in einem vereint der neue Multiroom-Lautsprecher Block SB-50 von der Audioblock GmbH. Die kleine Box misst gerade einmal 165 mal 268 mal 178 Millimeter und wiegt 2,6 Kilogramm, womit sie sich ideal auch in Regale oder Räume mit wenig Platz einfügen lässt. Für den Block SB-50 gibt es auch eine Wandmontage-Vorrichtung.

Kräftiger Sound

Herzstück ist ein Fullrange-Lautsprecher mit 5,3 Zentimeter Durchmesser, dem ein Subwoofer mit 7,6 Zentimeter zur Seite steht. Der Fullrange-Treiber bringt 10 Watt Leistung, während die Leistung des Subwoofers weitere 20 Watt beträgt. Der Frequenzgang wird vom Hersteller mit 20 Hz bis 20 kHz angegeben, was einen kräftigen Klang verspricht. Die Treiber des Aktiv-Lautsprechers befinden sich laut der Beschreibung hinter einer Stoffbespannung, die in verschiedenen Farbvarianten angeboten wird. Der Kunde kann hier zwischen Rot, Schwarz, Blau und Grau wählen.

Der Block SB-50 Multiroom Lautsprecher kann über das integrierte WLAN-Modul über den Router ins Netzwerk eingebunden werden und fungiert dabei als DLNA-zertifizierter UPnP-Streaming-Client. Somit kann er etwa Musik vom PC oder NAS abspielen. Die Box beherrscht alle wichtigen Audio-Formate wie MP3, AAC, WMA, WAV oder FLAC.

Internetradio, Spotify und DAB+ integriert

Darüber hinaus erlaubt der neue Block SB-50 Multiroom-Lautsprecher den Zugriff zum Musikstreamingdienst Spotify und mehr als 20 000 Internetradio-Stationen und Podcasts. Als erster Multiroom-Lautsprecher überhaupt verfügt der SB-50 auch über einen terrestrischen Radiotuner, der neben den klassischen UKW- auch digitale DAB+-Stationen empfangen kann. Jeweils zehn Sendespeicher können mit den Lieblingssendern belegt werden.

An Anschlüssen gibt es einen USB-Eingang für Speichermedien wie Sticks oder Festplatten. Endgeräte wie Smartphones oder Tablets lassen sich zudem über das integrierte Bluetooth-Modul mit der Box verbinden.

Steuerung per App

Die Steuerung des SB-50 ist über die so genannte UNDOK-Applikation möglich, die es kostenlos für Apple iOS und Android gibt. Mit Hilfe dieser App ist ein Multiroom-Betrieb möglich, wobei bis zu sechs verschiedene Komponenten in unterschiedlichen Räumen genutzt werden können. Dies können beispielsweise andere Block SB-50 Multiroom Lautsprecher sein, oder weitere multiroom-taugliche Geräte des Herstellers, die als Basis-Geräte integrierbar sind. Dabei kann in jedem Raum das gleiche laufen, oder unterschiedliche Inhalte.

Wer die Box nicht per App bedienen möchte, kann eine optionale Infrarot-Fernbedienung erwerben. Diese gehört jedoch nicht zum Lieferumfang. Der neue Block SB-50 Multiroom-Lautsprecher ist ab sofort im Fachhandel verfügbar und kostet rund 400 Euro.