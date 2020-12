2. DAB+-Bundesmux: Mehr Sendeanlagen als geplant

Der zweite natio­nale DAB+-Multi­plex erhält mehr Sende­anlagen als zunächst ange­dacht. Auch der programm­liche Ausbau geht weiter, zwei weitere Programme sind in den Test­betrieb gestartet.

Foto: NRJ/Nostalgie Der zweite natio­nale DAB+-Multi­plex erhält mehr Sende­anlagen als zunächst ange­dacht. Bereits vor Weih­nachten wurde das Privat­radio-Ensemble am Standort Erfurt-Hoch­heim aufge­schaltet. Dieser war bisher nicht geplant. Über den neuen Standort wird Thürin­gens Landes­haupt­stadt besser versorgt.

Koope­ration mit TechniSat

Foto: NRJ/Nostalgie Ab Früh­jahr soll - in einer Koope­ration von Netz­betreiber Media Broad­cast mit dem regio­nalen Unter­nehmen TechniSat - das Ensemble auch am Standort Daun/Eifel in Rhein­land-Pfalz verbreitet werden. Das berichtet die lokale "Eifel Zeitung". Gesendet wird vom alten SWR-Sender Daun-Boverath/Firme­rich. TechniSat hat den Mast gekauft und das Grund­stück von der Stadt Daun gepachtet. Über den Standort wird die Kreis­stadt und die nähere Umge­bung mit dem Mux von Antenne Deutsch­land versorgt.

Ganz regulär startet das Ensemble im Januar noch vom Standort Clop­pen­burg (Molbergen) in Nieder­sachsen sowie Schwerin im April. Dann sind 73 Sende­anlagen am Netz - zwei mehr als ursprüng­lich vorge­sehen.

Ob es bei diesem vorläu­figen Endausbau bliebt, ist aber frag­lich, denn die Dynamik und Nach­frage scheinen groß zu sein und Stand­orte entlang wich­tiger Auto­bahnen fehlen noch, beispiels­weise Vissel­hövede in Nieder­sachsen oder der Rimberg in Hessen (A7), bezie­hungs­weise der Pfaf­fen­berg (A3) oder der Wendelstein (A8) in Bayern.

dpd Driver's Radio und Nost­algie starten Test­betrieb

Am Mitt­woch um Mitter­nacht begann bereits der Test­betrieb von dpd Driver's Radio und Nost­algie im 2. DAB+-Bundesmux. dpd Driver's Radio startet offi­ziell am 1. Januar 2021, Nost­algie folgt eine kurze Zeit später am 4. Januar.

Bis zum offi­ziellen, mode­rierten Start gibt es jeweils Musik­pro­gramme mit Nach­richten und Wetter. Nost­algie spielt ein Format mit Hits der 70er bis 90er, darunter auch längst verges­sene "Perlen". dpd Driver's Radio wendet sich mit seinem gut durch­hör­baren Pop- und Rock­format vorrangig an Auto- und Viel­fahrer.

Beim 2. Bundesmux haben sich die Netz­betreiber Divicon Media und Media Broad­cast den Netz­betrieb aufge­teilt. Divicon Media hat den Aufbau des Netzes im Dezember abge­schlossen.