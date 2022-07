DAB+: Neue Töne in Sachsen, Niedersachsen und Hessen

MEGARADIOmix bald in weiteren Ländern über DAB+

Neue Töne im Digi­tal­radio gibt es bald in drei Bundes­län­dern.

Der Medi­enrat der Säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (SLM) hat sich im Rahmen seiner Sitzung am 5. Juli in Leipzig mit dem Antrag der Secon­dradio UG auf Zulas­sung des Hörfunk­voll­pro­gramms Radio Ostrock und um Zuwei­sung einer noch freien DAB+-Kapa­zität im landes­weiten DAB+-Multi­plex in Sachsen befasst. Die vom Medi­enrat beschlos­sene Zulas­sung wird auf zunächst zehn Jahre befristet. Das Programm von "Radio Ostrock" bietet ein viel­fäl­tiges Musik­pro­gramm bestehend aus klas­sischen und aktu­ellen Hits aus dem Osten Deutsch­lands sowie Welt- und Regio­nal­nach­richten und lokale Wetter- und Verkehrs­nach­richten. Das Programm beinhaltet darüber hinaus mode­rierte redak­tio­nelle Inhalte aus den Berei­chen Musik, Buch, Film und Gesund­heit.

Für die landes­weite DAB+-Bede­ckung in Sachsen stehen mit "Radio Ostrock" jetzt insge­samt elf Hörfunk­pro­gramme für den Regel­betrieb bereit.

"MEGARADIOmix" für Chem­nitz und Umge­bung - und auch Hessen?

Der Medi­enrat der SLM hat sich in seiner Sitzung zudem mit der Vergabe von Rest­kapa­zitäten einer lokalen DAB+-Bede­ckung zur Versor­gung des Stadt­gebietes Chem­nitz befasst und die Zulas­sung des Hörfunk­pro­gramms MEGARADIOmix der MEGA Radio GmbH aus Augs­burg beschlossen. "MEGARADIOmix" ist ein 24-stün­diges Hörfunk­spar­ten­pro­gramm mit dem Schwer­punkt auf die aktu­ellen Hits aus den Genres Disco, Funk, Pop, Latino, House und Charts, die von Star-DJ Enrico Osten­dorf zusam­men­gemixt werden. Das Programm wurde von der SLM bereits m März 2022 für eine DAB+-Verbrei­tung in der regio­nalen Kachel Leipzig und lokal in Dresden zuge­lassen.

MEGARADIOmix könnte bald auch in Hessen an den Start gehen. Wer aktuell den DAB+-Kanal von Mega Radio im Multi­plex Hessen Süd (Kanal 12C) einschaltet, hört nur Stille. Nach dem Verbot der EU-Kommis­sion für das aus Russ­land kontrol­lierte SNA Radio als Partner hatte der Augs­burger Privat­sender auch seine Eigen­pro­gramme auf dem gemein­samen Kanal "Mega Radio SNA" einge­stellt.

Das könnte sich aber zum 1. August wieder ändern: Wie der Betreiber Hessen Digital Radio auf Anfrage von teltarif.de mitteilt, plane Mega Radio den Neustart mit einem anderen Format. Hierbei könnte es sich eben auch um MEGARADIOmix handeln, das auch schon in Berlin, Hamburg und Bayern im Digi­tal­radio zu hören ist.

90vier darf Volks­musik­sender starten

Am Mitt­woch hat unter­dessen die Versamm­lung der nieder­säch­sischen Landes­medi­enan­stalt NLM dem Antrag des nieder­säch­sischen Lokal­sen­ders 90vier aus Delmen­horst einer Lizenz für ein landes­weites Spar­ten­pro­gramm mit der Musik­rich­tung "Volks­musik" zuge­stimmt. Gestartet werden soll ab Früh­jahr 2023 über Internet und auf mögli­chen freien DAB+-Kanälen des zukünf­tigen Netzes in Nieder­sachsen, wie der Veran­stalter mitteilt.

