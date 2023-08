In Sachsen-Anhalt soll das DAB+-Netz für Privat­radios ausge­baut werden. Und auch an anderen Orten gibt es Neuig­keiten rund um das terres­tri­sche Digi­tal­radio.

In Sachsen-Anhalt soll das Digi­tal­radio DAB+ ausge­baut werden. In diesem Jahr unter­nimmt die VMG Medien mit ihrer stärksten Marke Radio SAW aus ihrer Sicht "bedeu­tende Schritte", um sich digital noch besser aufzu­stellen. "Wir inves­tieren unter anderem umfas­send in die tech­nische Infra­struktur des DAB+ Netzes", erklärt Harold Grönke, Geschäfts­führer und Programm­direktor im sachsen-anhal­tischen Medi­enun­ter­nehmen mit Haupt­sitz in Magde­burg.

DAB+-Start in der Altmark und Leis­tungs­erhö­hungen

Radio SAW aus Sachsen-Anhalt sendet via DAB+ jetzt auch in Niedersachsen

Foto: Radio SAW Aktuell laufen die Vorbe­rei­tungen für den digi­talen Sende­start in der Altmark, der im Herbst geplant ist. "Nach vielen Jahren des Verhan­delns haben wir gemeinsam mit dem Funk­haus Halle und der Medi­enan­stalt Sachsen-Anhalt die Sicher­heit für diese Inves­tition im länd­lichen Raum geschaffen. Die Media Broad­cast ist bereits dabei, den Aufbau und Betrieb der Sende­technik am Standort Dequede anzu­gehen", so Grönke.

Darüber hinaus wird auch ins bereits bestehende Sender­netz inves­tiert: Durch Leis­tungs­ver­dopp­lung an drei Haupt­sen­der­stand­orten erhöht sich die tech­nische Reich­weite sowohl geogra­fisch als auch quali­tativ: Funk­löcher werden geschlossen und vor allem der Empfang inner­halb von Gebäuden wird opti­miert – auch hier ist das Planungs­ziel der Herbst dieses Jahres.

Seit 7. August ist Radio SAW bereits im brand­neuen nieder­säch­sischen DAB+-Netz zu hören. Auf den Kanälen 11B vom Standort Braun­schweig (Broitzem) und auf dem Kanal 7D vom Standort Göttingen (Osterode) ist das für den Harz und Nieder­sachsen regio­nali­sierte Radio-SAW-Programm nun auch im Nach­bar­land in digi­taler Anten­nen­qua­lität zu empfangen. Harold Grönke freut sich: "So können zum Jahres­ende zirka 500.000 Hörer unsere Programme entweder besser oder erst­malig per DAB+ empfangen."

Apollo Radio baut DAB+-Reich­weite aus

Apollo Radio hat unter­dessen seinen Sende­betrieb in den lokalen DAB+-Multi­plexen für Chem­nitz (Kanal 5B), Dresden (Kanal 11A) und Frei­berg (Kanal 0D) aufge­nommen. Darüber infor­miert das Spar­ten­pro­gramm für Smooth Jazz und Klassik auf seiner Webseite. Im Leip­ziger Multi­plex im Kanal 6C war das Programm bisher bereits zu empfangen.

DAB+: FFH bestä­tigt Inter­esse an Verbrei­tung von 80er-Radio harmony in NRW

Die hessi­sche FFH-Medi­engruppe hat ihr Inter­esse an einer Expan­sion nach Nord­rhein-West­falen bekräf­tigt: "Unsere Absicht das '80er-Radio harmony' via DAB+ in NRW verbreiten zu wollen, können wir bestä­tigen", teilt eine FFH-Spre­cherin gegen­über teltarif.de mit. Aller­dings: "Bereits spruch­reife Verein­barungen gibt es dafür im Moment weder für NRW noch für andere Bundes­länder".

Vor wenigen Tagen wurden Programm­anbieter über bevor­ste­hende Ände­rungen im landes­weiten Digi­tal­radio-Bouquet "Mein NRW DAB+" (Kanal 9D) infor­miert. Demnach sollen bigFM und 80er-Radio harmony die Programme Zound 1 Mix und Zound 1 Max ersetzen. Zuerst hatte das Online-Magazin Radio­woche über die Verän­derungen berichtet.

Radio Wellen­rausch kündigt Sende­start für Herbst an

Ende vergan­genen Jahres erhielt Radio Wellen­rausch zeit­gleich mit Radio Flens­burg grünes Licht für den Sende­start auf DAB+ in Schleswig-Holstein. Als die digi­talen Sender­netze für private Programm­anbieter im nörd­lichsten deut­schen Bundes­land Ende März star­teten, war Radio Wellen­rausch aber nicht dabei.

Nicht einmal Test­sen­dungen strahlte der neue Veran­stalter bislang aus. Hinter den Kulissen wird aber offenbar am Aufbau des Programms gear­beitet. Wie Radio Wellen­rausch auf seiner Webseite ankün­digt, ist der Sende­start für den kommenden Herbst geplant. Ein genaues Datum nennt der Veran­stalter noch nicht.

NDR erwei­tert Sender­netz in Nieder­sachsen

Der Nord­deut­sche Rund­funk konnte in dieser Woche eine neue Sende­anlage für DAB+ in Nieder­sachsen in Betrieb nehmen. Vom Standort Süntel im Weser­berg­land wird im Kanal 7A mit einer Strahhlungs­leis­tung von 2,5 kW gesendet. Dadurch verbes­sert sich der digi­tale Radio­emp­fang unter anderem in den Regionen Hessisch Olden­dorf, Bad Münder, Coppen­brügge, Salz­hem­men­dorf, Emmer­thal und Aerzen rund um Hameln.

Der neue Sender strahlt das für Nieder­sachsen bestimmte Programm­paket des NDR mit Regio­nal­fenster für die Region Hannover aus. Zum Angebot gehören NDR 1 Nieder­sachsen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY, die alle auch weiterhin über UKW empfangbar sind. Zusätz­lich exklusiv im Digi­tal­radio sind NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial zu empfangen.

West­eifel: SWR baut neuen Sende­turm für DAB+

Der Südwest­rund­funk (SWR) hat einen neuen Sende­turm in der West­eifel errichtet. Am Standort Bleialf/Buchet ragt nun ein neuer Turm neben einem dort bestehenden Sende­mast hervor. Für das Digi­tal­radio DAB+ wird der Standort zu einem Grund­netz­sender. Mit hoher Leis­tung (knapp 7 kW) sollen die Programme des SWR und drei Privat­radios noch in diesem Jahr über das Ensemble im Kanal 11A auf Sendung gehen. Damit wird der Radio­emp­fang in dieser schwierig zu versor­genden Region erheb­lich verbes­sert.

Bisher hatte der Sender Bleialf nur den Charakter eines Füll­sen­ders für den UKW-Empfang. Für DAB+ hatte der SWR bereits einen neuen Turm am Standort Muders­bach/Betz­dorf erreichtet.

SWR: Hilfs­mast nach Brand am Sende­turm bei Ravens­burg?

Durch einen Brand aufgrund eines Gewit­ters wurde der Sender Wein­garten (Berg/Schus­sental) zerstört. Der Mast muss neu aufge­baut werden. Derzeit kommt es daher in der Region Ravens­burg zu Einschrän­kungen beim Radio­emp­fang. Auf UKW sind die Programme SWR1 Baden-Würt­tem­berg (99,0 MHz), SWR3 (87,9 MHz), Dasding (107,2 MHz) und Radio 7 (96,9 MHz) betroffen. Dasding ist momentan auf UKW gar nicht zu hören, SWR1 und 3 nur unzu­rei­chend über die Frequenzen 98,7 MHz und 103,0 MHz (Sender Grünten) und Radio 7 auf 105,0 MHz (Sender Iberger Kugel).

Außerdem ist das DAB+-Ensemble des SWR (Kanal 8A) betroffen. Aufgrund umlie­gender Sende­anlagen (Höchsten, Wald­burg, Pfänder, Grünten) ist jedoch zumin­dest outdoor und in Fens­ter­nähe zumeist ein Empfang gewähr­leistet. Es ist noch offen, wann die Hörfunk­ver­sor­gung wieder­her­gestellt wird. Aktuell werde laut SWR eine Inte­rims­lösung mit einem Hilfs­mast geprüft.

Wir haben über den Brand am Sende­mast, von dem auch der Mobil­funk betroffen ist, in einem ausführ­lichen Artikel berichtet.