DAB+: Neue Lizenzen und deutlich mehr Reichweite

radioPOPEXPRESS startet am 1. Mai über DAB+

Screenshot: Michael Fuhr Neue Töne an Rhein und Nahe: Die Medi­enan­stalt RLP hat in ihrer Sitzung am Montag, 19. April, nach Infor­mationen von teltarif.de über Lizenz­anträge für den lokalen DAB+-Multi­plex Bad Kreuz­nach beraten und erste Zulas­sungen erteilt. Mit der Aufschal­tung der Programme Deut­sches Musik Radio, Novum FM, Radio popEXPRESS und dem Schel­lack-Radio Gramma kann in Kürze gerechnet werden, weitere Zulas­sungen sollen erst im Juni folgen, da einige Bewerber noch nicht alle gefor­derten Unter­lagen bei der Medi­enan­stalt einge­reicht haben.

Radio popEXPRESS ist bereits mit einer Test­schleife im lokalen DAB+-Multi­plex zu empfangen. Der Trailer kündigt den offi­ziellen Sende­start für den 1. Mai an. Geplant ist ein Format aus in Verges­sen­heit gera­tene Musik­perlen und früheren Radio­hits.

Etwas dauern wird es auch noch mit der Lizen­zie­rung des neuen Lokal­radios Rhein FM, das parallel zu DAB+ auch eine UKW-Verbrei­tung zwischen Mainz und Bingen anstrebt. Der Beschluss hierzu soll im Nach­gang per Umlauf­beschluss gefasst werden.

Die neu lizen­zierten Programme werden per Versuchs­betrieb im Kanal 12A am Standort Bad Kreuz­nach-Kuhberg aufge­schaltet. Bereits zu hören sind hier das Kirchen­radio Studio Nahe und der Lokal­sender Antenne Bad Kreuz­nach. Netz­betreiber des Senders und Inhaber der Versuchs­lizenz sind das Tech­nik­unter­nehmen Milling Broad­cast.

BaWü-Privat­radio-Ensemble jetzt auch vom Standort Ravens­burg

Screenshot: Michael Fuhr Über mehr Reich­weite freuen können sich unter­dessen die Privat­radios in Baden-Würt­tem­berg. Ab sofort ist das DAB+-Privat­radio-Ensemble (Kanal 11B) auch vom Sender Ravens­burg-Höchsten zu hören. Die Sende­leis­tung beträgt 10 kW. Mit diesem Standort im südli­chen Würt­tem­berg kann der Lokal­sender Radio Seefunk erst­mals in seinem eigenen Sende­gebiet in Ober­schwaben und der Bodensee-Region über das Digi­tal­radio gehört werden. Weitere neue Sende­stand­orte werden in den nächsten Monaten in Donau­eschingen (10 kW) und Hoch­blauen/Baden­weiler (8 kW) folgen, wie Netz­betreiber On Air Support mitteilt.

WDR und NDR mit neuen DAB+-Sendern

Seit dem 21. April können Hörer im südli­chen Ostwest­falen die WDR-Radio­pro­gramme über DAB+ (Digital Audio Broad­cas­ting) im über den Kanal 11D besser empfangen. Im Fern­mel­deturm an der Anton-Böhlen-Straße in Warburg wurde eine neue Sende­anlage mit 1 kW Leis­tung in Betrieb genommen. Damit können die digi­talen Programme im Raum Warburg störungs­freier empfangen werden. Im Laufe des Jahres wird die DAB+-Versor­gung in Nord­rhein-West­falen sukzes­sive weiter ausge­baut.

Radio­hörer entlang der Elde in Meck­len­burg-Vorpom­mern bekommen ihre NDR-Programme jetzt in noch besserer Qualität. Der neue DAB+-Sender Marnitz in den Ruhner Bergen (Kanal 12B, Sende­leis­tung 10 kW) versorgt die Region zwischen Ludwigs­lust und Barkow. In Parchim, Lübz, Neustadt-Glewe und Grabow sind die NDR-Hörfunk­pro­gramme nun im Haus über das Digi­tal­radio zu empfangen. Mit der Inbe­trieb­nahme des neuen Senders werden auch die Versor­gungs­lücken auf der A24 zwischen der Rast­stätte Stolpe und der Landes­grenze nach Bran­den­burg sowie auf der B191 zwischen Eldena und Plau am See geschlossen.