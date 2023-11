DAB+: Hier gibts neue Programme & besseren Empfang

Das private Radio­pro­gramm Star FM sendet ab sofort offi­ziell in Sachsen landes­weit via DAB+. Der Sender hatte sich im Früh­jahr einen Sende­platz auf dem DAB+-Multi­plex Kanal 12A gesi­chert. Am 15. September bereits wurde das Programm im Test­betrieb aufge­schaltet.

Das Rock­radio-Network ist schon in Berlin und im Groß­raum Nürn­berg über UKW sowie in Berlin, Bran­den­burg und in Mittel­franken über DAB+ zu hören. In puncto Musik setzt Star FM unter dem Motto "Maximum Rock" auf eine Mischung aus den neuesten Rock­hits sowie legen­dären Rock­klas­sikern. Besserer DAB+-Empfang in mehreren Regionen

Foto: Silvercrest/Lidl "Wir haben bereits über die Star FM.App viele treue Hörer in Sachsen und freuen uns, durch die DAB+-Aufschal­tung von Star FM zur Viel­falt an empfang­baren Programmen in der Region beizu­tragen", so Alex Kind, Geschäfts­führer des Senders.

MDR schaltet Sender Alten­burg auf

Der MDR erwei­tert sein DAB+-Sender­netz in Thüringen um den neuen Standort Alten­burg. Die DAB+ Versor­gung in dieser Region wird seit Montag, 13. November 2023, weiter verbes­sert und stabi­lisiert. Davon profi­tieren insbe­son­dere die Hörer von MDR Thüringen und der MDR Schla­ger­welt. Das digi­tale Schla­ger­pro­gramm des MDR sendet werk­tags im Tages­pro­gramm immer zur halben Stunde Regio­nal­nach­richten aus Thüringen.

Mit der Inbe­trieb­nahme des Senders Alten­burg im Kanal 8B verbes­sert sich im Land­kreis Alten­burger Land für zirka 60.000 Einwohner der Digi­tal­radio-Empfang in Gebäuden bezie­hungs­weise macht diesen nun möglich. Der Versor­gungs­grad in Gebäuden erhöht sich im Frei­staat von 90 auf 93 Prozent, die Versor­gung für den mobilen Empfang liegt bereits bei 99 Prozent.

NDR mit neuen DAB+-Sendern

Zwei neue Sende­anlagen gibt es vom Nord­deut­schen Rund­funk (NDR) in Meck­len­burg-Vorpom­mern. Das DAB+-Ensemble Schwerin (Kanal 12B) wird seit Dienstag, 7. November, vom Sender Zehna verbreitet. Damit verbes­sert sich der DAB+-Empfang von Stern­berg über Dabel, Borkow, Lohmen und Dobbertin bis Gold­berg.

Das Ensemble Rostock (Kanal 11B) wird zudem für die Region Krakow am See neu vom Sender Ahrens­hagen ausge­strahlt.

Die DAB+-Pläne des SWR bis Ende 2024

Der Südwest­rund­funk (SWR) hat unter­dessen die Ausbau­pla­nungen für das Digi­tal­radio DAB+ ange­passt. In Baden-Würt­tem­berg sollen noch in diesem Jahr die Sende­anlagen Elztal (bei Elzach) und Reut­lingen für das Bouquet im Kanal 8D in Betrieb gehen. 2024 folgen Anlagen in Alpirs­bach (Kanal 8D), Bad Wildbad und Langen­burg (beide Kanal 9D). Die für dieses Jahr geplante Sende­anlage Wein­heim wurde verworfen oder zurück­gestellt.

In Rhein­land-Pfalz ist dieses Jahr keine Aufschal­tung mehr geplant. 2024 sollen Sende­anlagen in Bleialf, Daleiden, Neumagen, Nier­stein-Oppen­heim und im Oberen Ahrtal (bei Altenahr) für das Ensemble im Kanal 11A in Betrieb gehen. Die für dieses Jahr geplante Sende­anlage Hohe Derst/Südpfalz wurde verworfen oder zurück­gestellt.

