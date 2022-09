DAB+: Neue Programme und Ausbau 2. Bundesmux

In Hamburg gibt es neue Programme über DAB+. Unter­dessen soll der Netz­ausbau beim zweiten, natio­nalen Multi­plex weiter­gehen, und auch in Baden-Würt­tem­berg wurde das Netz erwei­tert.

Neue Töne gibt es in und um Hamburg für Besitzer eines DAB+-Radios. Seit 9. September sendet barba radio Hamburg offi­ziell im zweiten, regio­nalen Privat­radio-Multi­plex (Kanal 12C), nachdem es seit Anfang August schon Test­sen­dungen mit dem natio­nalen Webradio-Programm gegeben hatte.

barba radio versteht sich als Spar­ten­sender für Frauen mit Fokus auf die Enter­tai­nerin Barbara Schö­neberger, die auch an der Produk­tion der Inhalte betei­ligt ist. Hinter dem Projekt steht die Radio­gruppe Regio­cast.

Star*Sat Radio plant DAB+-Start in Hamburg

barba radio neu in Hamburg auf DAB+

Foto: Regiocast, Screenshot: Michael Fuhr Das private Hörfunk­pro­gramm Star*Sat Radio kann nun auch in Märkte außer­halb von Berlin und Bran­den­burg expan­dieren. Die Kommis­sion für Zulas­sung und Aufsicht der Landes­medi­enan­stalten (ZAK) hat hierfür eine bundes­weite Sende­geneh­migung erteilt.

Es gibt auch schon konkrete Expan­sions­pläne: "Wir rechnen mit der Aufschal­tung von Star*Sat Radio Anfang Oktober in Hamburg", teilt ein Spre­cher des Veran­stal­ters auf Anfrage von teltarif.de mit. Die Verbrei­tung soll im DAB+-Multi­plex im Kanal 10D erfolgen. Dieser ist im Moment jedoch ausge­bucht, sodass mit dem Rückzug eines anderen Programm­ver­anstal­ters aus diesem Multi­plex oder einen Wechsel in den zweiten, güns­tigeren Lokalmux (Kanal 12C) zu rechnen ist.

2. DAB+-Bundesmux: Media Broad­cast bestä­tigt Pläne für Netz­ausbau

Das Netz des zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plexes soll ausge­baut werden. Laut Infor­mationen von teltarif.de haben die Veran­stalter dem Netz­ausbau zuge­stimmt, die Rede ist von bis zu zehn weiteren Sende­stand­orten, die mögli­cher­weise schon bis Ende 2023 zusätz­lich ans Netz gehen sollen. Entlang wich­tiger Auto­bahnen wie A1, A2, A3, A6, A7 und A8 gibt es derzeit noch stel­len­weise Lücken beim Empfang.

Netz- und Platt­form­betreiber Media Broad­cast hat entspre­chende Pläne zumin­dest grob bestä­tigt: "Es ist richtig, dass es konkrete Planungen zum weiteren Netz­ausbau des 2. Bundes­muxes gibt. Einzel­heiten können wir aber erst später bekannt geben", so ein Spre­cher des Unter­neh­mens.

Zuletzt wurde bereits der Standort Münster/West­falen für den 2. Bundesmux von der Bundes­netz­agentur in die Koor­dinie­rung geschickt.

DAB+: Neuer Sender Mudau für baden-würt­tem­ber­gische Privat­radios

Einen regio­nalen Netz­ausbau gibt es unter­dessen in Baden-Würt­tem­berg. Hier hat der Netz­betreiber On Air Support den Sender Mudau für den privaten DAB+-Multi­plex in Baden-Würt­tem­berg in Betrieb genommen. Dieser füllt im Kanal 11B mit einer Leis­tung von 10 kW die Lücke zwischen Heidel­berg, Heil­bronn und Langen­burg auf und erschließt im Norden von Baden-Würt­tem­berg und Hessen das Gebiet bis in den hessi­schen Oden­wald und Spes­sart hinein.

In Sachsen sollen die regio­nalen, privaten DAB+-Multi­plexe im Früh­jahr 2023 starten.