Weihnachts-Bonbons: Viele neue Sender über DAB+

Kurz vor Weih­nachten geben Netz­betreiber und öffent­lich-recht­liche Rund­funk­ver­anstalter noch einmal Gas und bauen ihre terres­tri­schen Sender­netze im Digi­tal­radio DAB+ aus. Vorne mit dabei ist der Mittel­deut­sche Rund­funk (MDR): Am 13. Dezember erwei­terte die ARD-Anstalt ihr DAB+-Sender­netz in Sachsen (Kanal 9A) um den Standort Dommitzsch/Roitzsch. Die Versor­gung über die Antenne via DAB+ in der Region Nord­sachsen und im benach­barten Südbran­den­burg wird dadurch weiter verbes­sert. Die Sende­leis­tung beträgt 4,2 kW.

Heute erwei­tert der MDR sein Digi­tal­radio-Sender­netz in Thüringen (Kanal 8B) um den Standort Saal­feld. Damit wird die DAB+-Versor­gung in den Ballungs­räumen Saal­feld, Rudol­stadt und Bad Blan­ken­burg weiter verbes­sert und stabi­lisiert. Die Sende­leis­tung soll 2 kW betragen.

Und auch in Sachsen-Anhalt bekommen Hörer einen besseren MDR-Empfang. Das dortige Sender­netz (Kanal 6B) wurde am 13. Dezember um den Standort Jessen erwei­tert. Am Donnerstag, 15. Dezember, folgen die Stand­orte Stendal und Genthin. Alle drei neuen Sender arbeiten mit einer Leis­tung von 2 kW.

Foto: MDR Der MDR bringt zudem den neuen DAB+ Kanal "MDR SACHSEN-ANHALT extra" an den Start, der am 15. Dezember seinen Regel­betrieb aufnimmt. MDR SACHSEN-ANHALT extra wird vorwie­gend genutzt, um Events und Sport-Veran­stal­tungen aus Sachsen-Anhalt zu über­tragen. So dürfen sich Hörer im kommenden Jahr unter anderem auf Fußball-Spiele des 1. FC Magde­burg und des Halle­schen FC freuen, bei denen sie mit ihrem Digi­tal­radio in voller Länge live dabei sein werden.

Vor dem Sport geht es musi­kalisch zu: Am 23. Dezember über­trägt der neue Event-Kanal von 18 Uhr bis zirka 19.30 Uhr das Weih­nachts­singen in der Magde­burger MDCC-Arena, wo bereits zum fünften Mal über 20.000 Menschen zusam­men­kommen werden, um gemeinsam im Stadion Weih­nachts­lieder zu singen.

Der Südwest­rund­funk (SWR) hat den DAB+-Empfang an der Mosel verbes­sert. Der neue Sender Traben-Trar­bach verbes­sert die Indoor-Versor­gung des Multi­plexes im Kanal 11A mit einer Leis­tung von 1 kW. Von dem Ausbau profi­tieren auch die Privat­radios RPR.1, bigFM und Rock­land Radio. Mit der Inbe­trieb­nahme des Senders Muders­bach (Sende­leis­tung: 2 kW) für das Ensemble im Kanal 11A ist der SWR-Mux zudem entlang der Sieg rund um Betz­dorf und weiteren Teilen des Kreises Alten­kir­chen besser zu hören. Hierfür wurde laut Beob­ach­tungen in der Face­book-Gruppe "Pro DAB+" sogar ein völlig neuer Sende­turm errichtet. Profi­tieren dürfte auch die benach­barte Stadt Siegen sowie weitere Teile von Südwest­falen in NRW.

In seiner Ausbau­pla­nung führt der SWR noch weitere geplante Neuauf­schal­tungen für 2022 auf. Es ist aber offen, ob diese auch noch in diesem Jahr reali­siert werden.

Inzwi­schen eben­falls erfolgt ist die Aufschal­tung des zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plex am Standort Münster. Mit einer Leis­tung von 4 kW wird die west­fäli­sche Groß­stadt sowie das Umland versorgt und zugleich eine Lücke entlang der Auto­bahn A1 zwischen Dort­mund und Osna­brück geschlossen.

Beson­ders inner­halb von Gebäuden können jetzt wesent­lich mehr Hörer die 16 Sender in bester Qualität empfangen - darunter auch das Programm Brillux Radio, das seinen Sitz in Münster und mit seinem Enga­gement maßgeb­lich zur schnellen Umset­zung der Netz­erwei­terung beigetragen hat, wie Mirko Drenger, CEO von Platt­form­betreiber Antenne Deutsch­land betont.

