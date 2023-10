80er, Country, Newcomer & mehr: Hier gibt es neue DAB+-Programme

In mehreren Bundes­län­dern ist das Programm­angebot über das Digi­tal­radio DAB+ nun noch viel­fäl­tiger geworden. So ist das 80er Radio Harmony aus Hessen jetzt auch im privaten DAB+-Multi­plex in Nord­rhein-West­falen (Kanal 9D). Die Kennung lautet "80erRadioHarmony". Damit befindet sich das Programm bei den meisten DAB+-Radios auf Posi­tion 1 in den Sender­listen, noch vor dem Konkur­renten 80s80s Radio. Das Programm mit Hits aus den 80er-Jahren wird vom Unter­nehmen Radio/Tele FFH GmbH & Co. veran­staltet.

Parallel wurde das Programm Zound 1 Mix abge­schaltet, so wie zuvor bereits bigFM das Schwes­ter­pro­gramm Zound 1 Max auf DAB+ ersetzt hatte. Eben­falls wurde die Website abge­schaltet, beide Programme sind jedoch über Webradio-Aggre­gatoren noch zu hören.

AHOY Radio neu auf DAB+ in Hamburg

Ahoy Radio sendet neu auf DAB+

Logo: Ahoy Radio Neue Töne in Hamburg im Digi­tal­radio: Das bislang nur im Internet verbrei­tete AHOY Radio ist in der Hanse­stadt nun auch über DAB+ zu hören (Kanal 12C). Der AHOY Radio GmbH erteilte der Medi­enrat der Medi­enan­stalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) zuvor die unbe­fris­tete Zulas­sung zur Veran­stal­tung und Verbrei­tung des Hörfunk­spar­ten­pro­gramms.

Ziel von AHOY Radio ist es laut eigenen Angaben, ein Radio­pro­gramm zu schaffen, das Lücken füllt. Musi­kali­sche Strö­mungen wolle man vor allen anderen aufnehmen und dadurch ein Trend setzendes Programm schaffen.

Die Macher sind in der Musik­szene gut vernetzt und traten bisher unter anderem schon als Konzert­ver­anstalter in Erschei­nung.

Neue Programme im Raum Ingol­stadt

Seit Donnerstag, 12. Oktober, gibt es ein neues Radio­pro­gramm für Ingol­stadt und die Region: Der Sender "Gong 96.3 in Ingol­stadt" ist ab sofort über DAB+ in rund 400.000 Haus­halten zu empfangen. Zu hören ist das Programm im regio­nalen Mux Ingol­stadt auf Kanal 6A.

1985 ist Gong 96.3 (da als Radio Gong 2000) in München als erster privater Radio­sender on Air gegangen. Schon sehr schnell hat sich das Programm zu einer führenden Radio­marke in der Region München entwi­ckelt und auch darüber hinaus immer wieder für Gesprächs­stoff gesorgt. Michael Bully Herbig und Rick Kava­nian hatten hier ihre Anfänge als Morgen­mode­ratoren. Gong 96.3 hat allein in den vergan­genen sechs Jahren gleich viermal den "Deut­schen Radio­preis" gewonnen.

Auch das private Programm RT1 In The Mix ist ab sofort im Raum Ingol­stadt über DAB+ zu hören. Gesendet wird eben­falls im regio­nalen Ensemble auf Kanal 6A. Das Programm besteht aus Hit-Mixen von Star-DJ Enrico Osten­dorf und ist damit würdiger Nach­folger von MEGARADIOmix mit ähnli­cher Ausrich­tung, das den Mux zuvor verlassen hatte.

The Wolf bald auch in Rhein­land-Pfalz und deut­sche Töne in Spanien

Der Country-Sender The Wolf will nach Nieder­sachsen bald auch in Rhein­land-Pfalz im Digi­tal­radio DAB+ starten. Zunächst soll das Programm im lokalen Multi­plex Bad Kreuz­nach (Kanal 12A) verbreitet werden.

Deut­sche Töne gibt es ab sofort in spani­schen Groß­städten wie Madrid, Valencia oder Murcia. Radio Hallo, ein Programm, das sich an Deut­sche in Spanien, Spanier, die Deutsch können oder deut­sche Touristen richtet, ist in den DAB+-Multi­plexen von Betreiber TelTower gestartet. Das Programm aus Madrid ist auch im Internet zu hören. Geboten wird ein Mix aus deutsch­spra­chigen Nach­richten und inter­natio­naler Popmusik.

Netz­betreiber Media Broad­cast hat in den vergan­genen Wochen vier neue Stand­orte für den ersten, natio­nalen DAB+-Multi­plex ans Netz gebracht.