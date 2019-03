Das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ ist 2011 in Deutsch­land gestartet. Lang­fristig soll der Stan­dard den analogen UKW-Rund­funk ablösen. Doch wie kann das gelingen? Wie sieht das Programm­an­gebot derzeit aus und wird es sich weiter­ent­wi­ckeln? Für unser heutiges Podcast-Thema haben wir uns einmal mehr Michael Fuhr mit ins Studio geholt.

Darüber spre­chen wir heute

teltarif-Talk zu DAB+ Wer bereits ein DAB+-Radio nutzt, wird es sicher schon bemerkt haben: Manch ein lange gehörtes und viel­leicht auch lieb gewon­nenes Programm ist vom einen auf den anderen Tag verstummt. Wählt man den jewei­ligen Programm­platz an, so sieht man besten­falls noch einen Hinweis, dem zufolge der jewei­lige Sender nicht mehr verfügbar ist.

Ein Kommen und Gehen war in der Vergan­gen­heit sowohl bei öffent­lich-recht­li­chen als auch bei privaten Programmen zu beob­achten. Während die ARD-Anstalten ihre DAB+-Netze mitt­ler­weile konse­quent ausbauen und zum Teil auch neue Programme aufschalten, bleibt die Situa­tion beim Privat­radio weiterhin turbu­lent.

Warum musste "Kult­radio" sein Enga­ge­ment über DAB+ einstellen und sich ins Internet zurück­ziehen? Warum ist das Kinder- und Fami­li­en­pro­gramm von "Radio Teddy" aus dem hessi­schen Äther wieder verschwunden? Wie kann der Hörer seinen Lieb­lings­sender viel­leicht weiter empfangen? Inwie­weit gab es beim UKW-Hörfunk eine ähnliche Entwick­lung wie jetzt beim Digi­tal­radio? Das sind einige unserer Themen in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

