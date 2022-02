EU: 95 Prozent aller Neuwagen haben DAB+ an Bord

Die Digi­tal­radio­pflicht in der Euro­päi­schen Union wurde von den Mitglieds­län­dern weit­gehend umge­setzt. Fast alle 2021 verkauften Neuwagen haben DAB+ an Bord.

Foto: teltarif.de Die Digi­tal­radio­pflicht in der Euro­päi­schen Union wurde von den Mitglieds­län­dern weit­gehend umge­setzt. Wie der Bran­chen­ver­band WorldDAB bekannt gibt, ist in 95 Prozent der Neuwagen, die 2021 in wich­tigen euro­päi­schen Märkten verkauft wurden, das digital-terres­tri­sche Radio DAB+ einge­baut. Beim Rest handelt es sich voraus­sicht­lich um Neuwagen ohne seri­enmäßig einge­bautes Radio oder von außer­halb der EU impor­tierte Fahr­zeuge, die als Stan­dard noch rein analoge Radios an Bord haben könnten.

Gesetz seit Ende 2020 in Kraft

Foto: teltarif.de Das Ergebnis spie­gele die Umset­zung des Euro­päi­schen Kodex für die elek­tro­nische Kommu­nika­tion (EECC) in die natio­nalen Gesetze wider, der seit Dezember 2020 verlangt, dass alle in der EU verkauften neuen Auto­radios in der Lage sein müssen, digital-terres­tri­sches Radio zu empfangen.

Die Zahlen bestä­tigten zudem die Ergeb­nisse des jüngsten Car Buyers Survey von Edison Rese­arch. Die Umfrage ergab, dass 90 Prozent der Befragten sagen, dass ein Radio-Tuner in jedem Auto zur Stan­dard­aus­rüs­tung gehören sollte.

Mehrere neue EU-Länder, die zum ersten Mal befragt wurden, liegen bereits auf Augen­höhe mit etablierten DAB+-Märkten und weisen einen hohen Prozent­satz an Neuwagen auf, die mit DAB+ ausge­stattet sind. WorldDAB nennt als Beispiele Öster­reich (94 Prozent Neuwagen mit DAB+), Tsche­chien (93 Prozent), Polen (92 Prozent) und Spanien (91 Prozent).

Patrick Hannon, Präsi­dent von WorldDAB, freut sich: "Neuwagen in ganz Europa sind seri­enmäßig mit DAB+ ausge­stattet. Dies gilt sowohl für etablierte Digi­tal­radio-Märkte wie Deutsch­land, Italien und Groß­bri­tan­nien als auch für Länder in früheren Entwick­lungs­sta­dien wie Tsche­chien, Polen und Spanien. Es ist klar, dass DAB+ die Zukunft des Rund­funks in Europa ist."

Neue DAB+-Programme

In mehreren Bundes­län­dern sind neue Programme auf DAB+ zu hören. Wie geplant ist der Pots­damer Privat­sender BHeins mit seiner einzig­artigen, rhyth­mischen Musik­farbe (Dance, Funk, Disco) im Zwei-Länder-Multi­plex Berlin/Bran­den­burg (Kanal 12D) gestartet.

In Hessen wiederum ist der Party-Sender Radio Boller­wagen im Multi­plex für das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen (Kanal 12C) auf Sendung gegangen.

Im Heim­sektor waren 40 Prozent aller verkauften Radios mit DAB+ ausge­stattet.