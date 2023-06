Digitalradio: Neue Programme auf DAB+

In mehreren Regionen Deutsch­lands sind neue Programme auf DAB+ zu hören. In Hessen müssen sich Hörer jedoch auch von einem Sender verab­schieden. Wir fassen alle Entwick­lungen zusammen.

Die "Oldie Antenne" ist ab sofort auch in ganz Schleswig-Holstein über das Digi­tal­radio DAB+ zu hören. Das Programm wurde in den regio­nalen Multi­plexen Flens­burg/Sylt (Kanal 11D), Kiel (Kanal 5A), Lübeck (Kanal 9D) und Heide/West­küste (Kanal 8C) aufge­schaltet.

Im Sommer will der Antenne Bayern-Ableger auch in Nieder­sachsen digital-terres­trisch auf Sendung gehen. Bisher ist das Oldie-Programm in Bremen, Hamburg, Hessen, Nord­rhein-West­falen, Sachsen und im Saar­land über DAB+ zu hören.

Berlin/Bran­den­burg: Radio Slub­furt, Radio Wolters­dorf und Radio Ginseng auf DAB+ gestartet

Die "Oldie Antenne" ist jetzt auch in Schleswig-Holstein auf DAB+ zu hören

Foto: Antenne Bayern Mit Radio Slub­furt aus Frank­furt/Oder, Radio Wolters­dorf sowie Radio Ginseng aus Grün­heide sind die ersten nicht­kom­mer­ziellen Radios in Berlin und Bran­den­burg über DAB+ gestartet. Gesendet wird auf einem Misch­kanal im Zwei-Länder-Mux im Kanal 12D. Das Freie BürgerRadio Slub­furt reali­siert seit dem 1. Juli 2018 ein 24-stün­diges Voll­pro­gramm an sieben Wochen­tagen als nicht­kom­mer­zielles Lokal­radio. Bei Radio Wolters­dorf handelt es sich um ein Commu­nity Radio aus der Gemeinde südöst­lich von Berlin. Radio Ginseng ist ein ähnli­ches Programm aus dem eben­falls südöst­lich von Berlin liegenden Grün­heide. es ist davon auszu­gehen, dass weitere Bürger­radios im turnus­mäßigen Wechsel den Kanal nutzen werden.

Nieder­sachsen: Radio-21-Veran­stalter will digi­talen Ableger starten

Die Nieder­sachsen Rock 21 GmbH & Co. KG (Betrei­berin von Radio 21) plant offenbar einen digi­talen Ableger und hat die unbe­fris­tete Zulas­sung eines landes­weiten Spar­ten­pro­gramms "Radio 1" (Arbeits­titel) bei der Nieder­säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (NLM) bean­tragt. Ab Sommer soll es im Bundes­land regio­nale, private Multi­plexe im Digi­tal­radio DAB+ geben.

Zuvor hatten sich schon andere private UKW-Veran­stalter Zulas­sungen für neue, digi­tale Ableger gesi­chert. So plant etwa die Antenne Nieder­sachsen das Digi­tal­pro­gramm "Antenne Schlager".

bigFM plant Fenster für NRW

Der Privat­sender bigFM plant unter­dessen ein Fenster in einem weiteren Bundes­land und hat einen Lizenz­antrag bei der Landes­anstalt für Medien (LfM) in Nord­rhein-West­falen gestellt. Die LfM will in ihrer 16. Sitzung der Medi­enkom­mis­sion am Freitag, 16. Juni 2023 über den Antrag entscheiden. bigFM plant die Verbrei­tung über DAB+ in Regio­nal­muxen. Es wäre nach Baden-Würt­tem­berg, Rhein­land-Pfalz, dem Saar­land, Hamburg, Berlin und Bran­den­burg das siebte Bundes­land, in dem das Jugend­radio aktiv wird. Schon lange ist das Programm über die aus Ahrweiler in Rhein­land-Pfalz einstrah­lende Frequenz 104,9 MHz auf UKW im gesamten Süden von NRW zu hören.

Joke FM über DAB+ in Hessen abge­schaltet

Das Comedy-Radio Joke FM ist dagegen nicht mehr über DAB+ in Hessen zu hören. Das Programm wurde in den Multi­plexen Hessen Nord (Kanal 6A) und Hessen Süd (Kanal 12C) abge­schaltet. Im Saar­land wird weiter digital-terres­trisch gesendet.

Beim zweiten, natio­nalen Multi­plex gibt es einen massiven Ausbau.