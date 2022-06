Österreich: Mehr DAB+-Hörer trotz Blockade des ORF

DAB+ in Öster­reich wächst, obwohl der öffent­lich-recht­liche ORF sowie mehrere große Privat­radios wie Kronehit weiter den Einstieg in die Tech­nologie verwei­gern. Neuig­keiten zum Digi­tal­radio gibt es auch aus Deutsch­land.

Vom Gaisberg bei Salzburg wird DAB+ ausgestrahlt

Foto: ORS Der digital-terres­tri­sche Hörfunk in Öster­reich wächst, obwohl der öffent­lich-recht­liche ORF sowie mehrere große Privat­radios wie Kronehit weiter den Einstieg in die Tech­nologie verwei­gern. Seit der Einfüh­rung von DAB+ im Jahr 2019 steigen die Zahlen der Hörer und der Empfangs­geräte stetig, wie der Verein Digi­tal­radio Öster­reich mitteilt.

28 Programme und mehr

Foto: ORS Am 28. Mai 2019 kam neuer Schwung und mehr Angebot in die öster­rei­chi­sche Radio­land­schaft, als der Digi­tal­stan­dard DAB+ mit neun Digi­tal­radios öster­reich­weit on air ging. Drei Jahre später belegen laut der Betreiber stei­gende Hörer­zahlen und die stär­kere Verbrei­tung von Empfangs­geräten den Erfolg von DAB+. Die Programm-, Meinungs- und Themen­viel­falt der Sender hat sich in dieser Zeit eben­falls erwei­tert, mitt­ler­weile sind 28 heimi­sche Radio­pro­gramme auf DAB+ empfangbar (die meisten im Groß­raum Wien) und es werden immer mehr.

In Grenz­regionen wie den Landes­haupt­städten Salz­burg, Bregenz oder Inns­bruck ist das Angebot dank einstrah­lender Sender aus Deutsch­land oder Südtirol noch größer. Im Raum Inns­bruck und Teilen Tirols können trotz der Blockade im eigenen Land sogar die Programme des ORF dank des Rebroad­cas­tings der Rund­funk Anstalt Südtirol (RAS) im Digi­tal­radio empfangen werden.

Das renom­mierte Markt­for­schungs­institut Ipsos präsen­tierte dieses Jahr eine Studie mit aktu­ellen Zahlen und Entwick­lungen im Radio- und Hörfunk­bereich. Dabei wurde fest­gehalten, dass sich nicht nur die Bekannt­heit von DAB+ seit der Aufschal­tung in Öster­reich deut­lich erhöht, sondern sich auch die Hörer­schaft seit 2020 beinahe verdop­pelt hat.

Ein bedeu­tender Faktor für den Erfolg von DAB+ sei auch die stetig wach­sende Anzahl an Empfangs­geräten. Die Ipsos-Studie zeige auch hier einen Trend nach oben und weist dabei aus, dass mitt­ler­weile jeder vierte Öster­rei­cher ein DAB+-fähiges Radio­gerät besitzt.

Auch die Euro­päi­sche Union setzt klar auf Digi­tal­radio, deshalb wurden die Auto­her­steller verpflichtet, in Neuwagen DAB+-fähige Auto­radios einzu­bauen. Dadurch kommen in Öster­reich jedes Jahr durch die Neuzu­las­sung von Kraft­fahr­zeugen rund 300.000 neue Empfangs­geräte für DAB+ dazu.

Media Broad­cast startet Logo-Service für DAB+-Programme

Radio via DAB+ bietet Hörern auch die Möglich­keit, Infor­mationen in grafi­scher Form auf dem Radio­dis­play darzu­stellen. Dazu gehören auch die Logos des aktu­ellen und der weiteren empfang­baren Programme. Damit diese Logos möglichst voll­ständig in passender und aktu­eller Form ange­zeigt werden, hat der Netz­betreiber Media Broad­cast jetzt insbe­son­dere für die Hersteller von DAB+-Radios und die Auto­mobil­indus­trie eine Service­seite im Internet erstellt. Darin befinden sich die Logos der Programme, die über DAB+-Multi­plexe von Media Broad­cast und anderen Netz­betrei­bern über­tragen werden, zum Down­load.

Um die Konfor­mität der Logos zum DAB+-Stan­dard zu gewähr­leisten, prüft Media Broad­cast diese laut eigenen Angaben vor der Einstel­lung ins Internet. Jedes Logo liegt in fünf unter­schied­lichen Größen vor, wodurch alle mögli­chen Darstel­lungs­vari­anten in den Empfän­gern im korrekten Format abge­deckt werden. Zu jedem Programm sind auch die dazu­gehö­rige Service-ID sowie die Short Label und die Long Label Bezeich­nung aufge­führt. Die Logos sind zum Down­load als ZIP-Datei auf dieser Inter­net­seite zu finden.

HarbourTown Radio auf DAB+ gestartet

Der Privat­sender HarbourTown Radio hat unter­dessen den Sende­betrieb im zweiten Hamburger DAB+-Privatmux (Kanal 12C) aufge­nommen. Den inhalt­lichen Schwer­punkt des Programms, das bereits seit 2015 im Internet aktiv ist, bildet die Bericht­erstat­tung über Rand­sport­arten aus Hamburg. Ebenso sind Live­über­tra­gungen von Sport­ver­anstal­tungen sowie Inter­views, Repor­tagen und Maga­zine geplant.

Zudem möchte das Programm regio­nalen Künst­lern und Labels die Möglich­keit geben, ihre Musik vorzu­stellen. Auch ein stünd­liches Nach­rich­ten­pro­gramm ist vorge­sehen.

