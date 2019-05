Österreichischer DAB+ Bundesmux geht heute auf Sendung

Ab sofort gibt es auch in Öster­reich über­regio­nales terres­trisches Digi­talradio über DAB+. Auch Hörer in Deutsch­land profi­tieren von neun zusätz­lichen Radio­programmen.

Während in vielen euro­päischen Ländern das terres­trische Digi­talradio DAB+ schon seit vielen Jahren etabliert ist, star­tete der Regel­betrieb in Öster­reich erst vor rund einem Jahr. Gesendet wurde zunächst nur im Groß­raum Wien. Das ändert sich ab sofort, denn heute fällt der Start­schuss für den öster­reichi­schen DAB+-Bundesmux. Das terres­trische Digi­talradio ist in der Alpen­repu­blik damit auch abseits von Einstrah­lungen aus Nach­barlän­dern wie Deutsch­land, der Schweiz und Slowe­nien über­regional zu empfangen.

Der Aufbau des Sender­netzes erfolgt in drei Schritten. Zum Start versorgen drei Sende­anlagen den Groß­raum Wien. Dazu kommen Sender in Graz, Linz, am Sonn­wend­stein und am Pfänder. So sollen rund 60 Prozent der öster­reichi­schen Bevöl­kerung die neun Programme empfangen können, die zunächst im neuen über­regio­nalen Digi­talradio-Multi­plex ausge­strahlt werden.

Öster­reichi­scher Bundesmux auch in Deutsch­land hörbar

DAB+ startet überregional in Österreich Aber auch Inter­essenten in Süddeutsch­land haben - eine güns­tige Empfangs­lage voraus­gesetzt - die Möglich­keit, den öster­reichi­schen DAB+-Bundesmux zu empfangen. Das haben bereits die Test­sendungen gezeigt, die an einigen Sender­stand­orten bereits in den vergan­genen Wochen durch­geführt wurden. Der Sender am Pfänder in Vorarl­berg ist in der Boden­seere­gion weithin sichtbar. So sind die neuen digi­talen Radio­programme auf Kanal 5B auch in Teilen Bayerns und Baden-Würt­tembergs zu empfangen.

Auch der eigent­lich für Ober­öster­reich sendende Strahler auf dem Lich­tenberg bei Linz ist auf Kanal 6D in grenz­nahen Teilen Ober- und Nieder­bayerns zu empfangen. Noch besser wird der Empfang des öster­reichi­schen Digi­talra­dios-Pakets im Südosten Bayerns ab Ende März 2020. Dann nämlich werden die Sender Salz­burg (Gais­berg) und Inns­bruck (Patscher­kofel) in Betrieb genommen, die auf Kanal 5B grenz­über­schrei­tend zu empfangen sein werden.

Eben­falls am 31. März kommenden Jahres fällt der Start­schuss für DAB+ in Sankt Pölten, sodass die zunächst bestehende Versor­gungs­lücke zwischen den Sende­gebieten im Groß­raum Wien und Ober­öster­reich geschlossen wird. Darüber werden sich unter anderem Auto­fahrer freuen, die von Passau über Linz nach Wien durch­gehenden DAB+-Empfang zur Verfü­gung haben werden.

Vorläu­figer Endausbau im Herbst 2020

Erst im September 2020 werden weitere Sende­anlagen in Bruck/Mur, auf dem Dobratsch in Kärnten, in Rech­nitz (Hirschen­stein) und Wolfs­berg (Koralpe) für den vorläu­figen Endausbau sorgen. Dann werden weite Teile Kärn­tens versorgt und Versor­gungs­lücken im Burgen­land, in Nieder­öster­reich und der Stei­ermark geschlossen. Anders als der deut­sche Bundesmux wird das öster­reichi­sche Pendant aber weiterhin große Versor­gungs­lücken aufweisen. Weite Teile der Bundes­länder Salz­burg, Tirol und Vorarl­berg bleiben unver­sorgt. Dennoch sollen zumin­dest 83 Prozent der Bevöl­kerung DAB+ empfangen können.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche Hörfunk­programme in Öster­reich über­regional über DAB+ auf Sendung gehen.

