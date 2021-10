NRW: Landesweiter DAB+-Multiplex startet am 29. Oktober

Der Fernmeldeturm Colonius in Köln

Foto: Media Broadcast Jetzt steht es fest: Ab dem 29. Oktober können sich Radio­hörer in Nord­rhein-West­falen über eine gute Auswahl weiterer Programme via DAB+ freuen. Mit insge­samt 16 Sendern im neuen, landes­weiten Programm­angebot von Platt­form­betreiber audio.digital NRW GmbH, einer Tochter von Netz­betreiber Media Broad­cast, soll sich die Viel­falt noch­mals deut­lich erhöhen. Zum Start soll es einen feier­lichen Akt in Düssel­dorf mit zahl­rei­chen gela­denen Gästen geben. Hier wird dann auch symbo­lisch auf den roten Knopf gedrückt. Zusammen mit den bereits jetzt ausge­sen­deten regio­nalen und bundes­weiten DAB+-Programmen werden im bevöl­kerungs­reichsten Bundes­land dann insge­samt bis zu 60 Radio­pro­gramme in digi­taler Qualität zu empfangen sein.

Diese Programme gibt es zum Start

Bereits zum Start am 29. Oktober werden zehn neue Programme zu empfangen sein.

Antenne NRW will die besten Hits aller Zeiten mit dem Lebens­gefühl von NRW für 30- bis 59-Jährige anbieten

Weitere sechs Programme in den folgenden Monaten

Die sukzes­sive Aufschal­tung der weiteren sechs Programme ist in den kommenden Monaten geplant.

Feel­good Radio NRW spielt einen entspannten Sound für das gute Gefühl ab 40

spielt einen entspannten Sound für das gute Gefühl ab 40 Auf der Oldie Antenne laufen Oldies und Classic Hits der 60er, 70er und 80er

laufen Oldies und Classic Hits der 60er, 70er und 80er Radio Holiday ist ein Programm, das Urlaubs­stim­mung vermit­telt – mit Gute-Laune-Musik und guten Nach­richten

ist ein Programm, das Urlaubs­stim­mung vermit­telt – mit Gute-Laune-Musik und guten Nach­richten Radio Paradiso bietet christ­liche Inhalte unter­malt mit softer Musik der letzten Jahr­zehnte und aktu­ellen Hits für inter­essierte Hörer zwischen 14 und 49 Jahre

bietet christ­liche Inhalte unter­malt mit softer Musik der letzten Jahr­zehnte und aktu­ellen Hits für inter­essierte Hörer zwischen 14 und 49 Jahre Sport­radio NRW will Unter­hal­tung und Infor­mation für Sport­fans zwischen 25 und 55 Jahre bieten

Die Gespräche zur Bele­gung des 16. Programm­platzes sind derzeit noch im Gange. Sobald dieses Programm fest­steht, wolle audio.digital das mitteilen.

"Wir freuen uns, den Menschen in NRW mit unserem Programm­angebot jetzt auch die Möglich­keit zu geben, verstärkt regio­nale Infor­mationen aus verschie­denen Lebens­berei­chen in ihrem Bundes­land übers Radio zu erhalten. Für DAB+ ist dieser Sende­start ein weiterer wich­tiger Meilen­stein auf dem Weg, sich als Radio­stan­dard von heute zu etablieren", sagt Arnold Stender, Geschäfts­führer der audio.digital NRW GmbH.

Reich­weite: 89 Prozent der Bevöl­kerung

Die tech­nischen Vorbe­rei­tungen zum Start des Sender­netzes mit derzeit 15 Stand­orten in ganz NRW wurden jetzt plan­mäßig abge­schlossen. Dann können darüber etwa 89 Prozent der Bevöl­kerung das neue Programm­angebot mit einer kleinen Zimmer­antenne an ihrem DAB+ Radio zu Hause empfangen. Der mobile Empfang im Auto ist auf rund 93 Prozent der Fläche von NRW möglich, die Auto­bahnen sind schon zu 98 Prozent abge­deckt. Im kommenden Jahr ist eine weitere Erhö­hung der Reich­weite des Netzes geplant.

Eine Einschät­zung (von Michael Fuhr)

Der neue Multi­plex ist eine Revo­lution für den Hörfunk­markt in Nord­rhein-West­falen. Erst­mals gibt es landes­weiten Privat­funk im bevöl­kerungs­reichsten deut­schen Bundes­land. Geboten wird dabei auch mehr als "more of the same". Alleine egoFM mit seinem alter­nativen Musik­format ist schon eine deut­liche Berei­che­rung des Hörfunk­marktes, hinzu kommen weitere Ziel­grup­pen­pro­gramme und inno­vative Formate.

Während man sich in vielen anderen Hörfunk­märkten inzwi­schen die Frage stellt, ob die neuen DAB+-Programme nicht letzt­lich zu einer Kanni­bali­sie­rung des Radio­ange­botes führen, da der Werbe­markt nicht größer wird, ist das in NRW anders: Hier gibt es laut Beob­ach­tern ein großes, bisher unge­nutztes Poten­zial.

Inwie­fern die neuen Hörfunk­pro­gramme nega­tive Auswir­kungen auf die UKW-Lokal­radios haben, welche die Politik jahre­lang vor regio­naler Konkur­renz schützte, wird eine span­nende Frage sein.

Auch in Thüringen soll noch Ende Oktober ein neuer DAB+-Multi­plex starten.