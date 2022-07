DAB+: Mehr Power für Privatradios in NRW und Bayern

Seit Ende Oktober sendet in Nord­rhein-West­falen ein landes­weiter DAB+-Multi­plex mit 16 Privat­radios. Die momentan schon gute Reich­weite des Ensem­bles wird sich voraus­sicht­lich ab 1. September nochmal erhöhen, wie der Privat­sender Antenne NRW bekannt gibt. Durch Leis­tungs­erhö­hungen verbes­sert sich vor allem der Indoor-Empfang und die Reich­weite an den Rändern des Sende­gebiets.

NRW: Diese Stand­orte werden in der Leis­tung erhöht oder kommen neu hinzu

Der Fernmeldeturm Colonius in Köln. Hier ist der private DAB+-Mux künftig besser zu hören.

Foto: Media Broadcast Konkret wird die Leis­tung an den Stand­orten Aachen (von 3,2 kW auf 5 kW), Dort­mund (von 6,3 kW auf 10 kW), Düssel­dorf (von 5 kW auf 10 kW), Ebbe­gebirge (von 5 kW auf 10 kW), Köln (von 6,3 kW auf 10 kW), Münster (von 5,6 kW auf 10 kW), Schöp­pingen (von 5 kW auf 10 kW) und Wesel (von 2,5 kW auf 10 kW) ange­hoben.

Hinter­grund ist, dass einen Tag zuvor die Nieder­länder den Kanal 9D, der dort aktuell noch für einen regio­nalen Multi­plex verwendet wird, frei­räumen. Auch der private NRW-Mux nutzt den Kanal 9D. Mit dem Kanal­wechsel in den Nieder­landen treten künftig keine gegen­sei­tigen Störungen mehr auf, sodass die Leis­tungen in NRW ange­hoben werden können.

Zeit­gleich sollen am 1. September auch drei weitere Sender hinzu­kommen, die den Empfang des Ensem­bles im Südwesten von NRW, dem Bergi­schen Land und dem Weser­berg­land verbes­sern oder gar erst­mals möglich machen. Aufge­schaltet werden die Sender Bonn-Venus­berg (10 kW), Wuppertal-Küllen­hahn (10 kW) und Köter­berg/Lügde-Rischenau (10 kW).

Ensemble Ingol­stadt mit mehr Power

Bereits erfolgt ist eine Umstel­lung bei DAB+ im Lokal­netz Netz Ingol­stadt. Aufgrund hoheit­licher Vorgabe der Bundes­netz­agentur (BNetzA) musste der bis dato genutzte Kanal 11A frei­gemacht werden, da dieser künftig für große Teile in Öster­reich vorge­sehen ist und dadurch nicht mehr für die Region Ingol­stadt genutzt werden kann. Ab sofort werden alle dortigen Programme über den Kanal 6A abge­strahlt.

Der Betreiber Bayern Digital Radio (BDR) rät Radio­hörern im Empfangs­gebiet einen Such­lauf, um die Programme auf dem neuen Kanal empfangen zu können. Betroffen sind die Radio­pro­gramme Hoamat­welle, MEGA 80s, MEGA RADIO, Radio Galaxy Ingol­stadt, Radio IN digital, Oldie Welle und RT1 Neuburg/Schro­ben­hau­sener Land.

Durch zeit­gleiche Opti­mie­rungs­maß­nahmen des Netz­betrei­bers an den Sende­stand­orten im Rahmen des Kanal­wech­sels verbes­sert sich der Empfang von DAB+ im Raum Ingol­stadt. So erhöht sich in der Region die Versor­gungs­quote von 73 auf 84 Prozent, was zirka 56.000 Einwoh­nern entspricht, die nun in Indoor-Qualität zusätz­lich erreicht werden.

TechniSat hat ein krisen­festes DAB+-Radio mit Solar-Panel in den Markt gebracht.