Das sind die neuen Programme auf DAB+

Mit "Nost­algie - Nur die größten Songs" und "dpd Driver's Radio" sind ab sofort fast bundes­weit über DAB+ zu empfangen. Weitere Hörfunk­pro­gramme stehen bereits in den Start­löchern.

Neue DAB+-Programme

Logo: Digitalradio Deutschland / krix.fm Ab sofort gibt es zwei neue bundes­weite private Hörfunk­pro­gramme. "Nost­algie - Nur die größten Songs" und "dpd Driver's Radio" haben schon in der vergan­genen Woche den Test­betrieb aufge­nommen. Seit heute früh um 6 Uhr sind beide Programme offi­ziell auf Sendung.

Die Programme sind im zweiten über­regio­nalen DAB+-Multi­plex Deutsch­lands zu empfangen, der weite Teile der Bundes­repu­blik bereits versorgt. In diesem Jahr wird das Sender­netz weiter ausge­baut, sodass weitere Versor­gungs­lücken geschlossen werden. In der ersten Netz­aus­bau­stufe werden rund 83 Prozent der Bevöl­kerung Deutsch­lands tech­nisch erreicht.

Das bieten die neuen Programme

Neue DAB+-Programme

Logo: Digitalradio Deutschland / krix.fm Nost­algie - Nur die größten Songs ist das zweite bundes­weite Programm von Radio Energy. Veran­staltet das Unter­nehmen im ersten DAB+-"Bundesmux" ein Hitformat, so konzen­triert sich Nost­algie auf Songs der 70er, 80er und 90er Jahre. Das Programm wird ab sofort werk­tags jeweils in der Zeit von 6 bis 20 Uhr und am Wochen­ende von 8 bis 20 Uhr mode­riert.

dpd Driver's Radio star­tete eben­falls heute um 6 Uhr mit seinen mode­rierten Sendungen. Das Programm richtet sich mit einem musi­kali­schen Mix aus Klas­sikern und aktu­ellen Hits vor allem an Auto­fahrer. Erste Hörer kriti­sierten aller­dings bereits, dass der Sender Verkehrs­funk-Infor­mationen vermissen lässt. Auch zu den Programm­plänen ist noch wenig bekannt. Während Nost­algie bereits in sozialen Netz­werken auf sich aufmerksam macht, gibt es von dpa Driver's Radio bislang nicht einmal eine Programm­über­sicht.

Nächster Programm­start in wenigen Wochen

Die nächsten Programme im zweiten (annä­hernd) bundes­weiten DAB+-Multi­plex stehen bereits in den Start­löchern. Im Februar will "Klassik Radio Movie" ein Format aus Film­musik und Lounge-Songs starten. "Sport­radio Deutsch­land" ist erst für den Sommer ange­kün­digt und soll im Umfeld von Fußball-Euro­pameis­ter­schaft und Olym­pischen Sommer­spielen auf Sendung gehen.

Aber auch von Antenne Deutsch­land, Betreiber des zweiten "Bundes­muxes" gibt es weitere Programm­pläne. Demnächst wird das neue Sende­zen­trum in Garching bei München bezogen. Dann sollen die unter der Marke "Absolut" ange­botenen Programme verstärkt mode­riert werden. Bislang waren auch ein Talk- und ein Sport­format ange­kün­digt. Ob es dabei bleibt, ist unklar, denn zusammen mit den ange­kün­digten Fremd­pro­grammen wären dann 17 Sende­plätze im Multi­plex erfor­der­lich. Eigent­lich sind nur 16 Kanäle vorge­sehen.

