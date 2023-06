DAB+: Starttermin für regionale Multiplexe in Niedersachsen

Der voraus­sicht­liche Start­termin der regio­nalen DAB+-Multi­plexe für private Programm­ver­anstalter in Nieder­sachsen steht fest. Wie der Platt­form­betreiber Media Broad­cast auf teltarif.de-Anfrage bestä­tigte, ist der Sende­start für die Privat­radios im terres­tri­schen Digi­tal­radio für den 13. Juli termi­niert.

Um sowohl landes­weite als auch regio­nale sowie lokale Sender unter­zubringen, wird das Netz in insge­samt zehn Multi­plexe für zehn Regionen unter­teilt, die in Gesamt­heit weite Teile des Bundes­landes versorgen werden.

Die Regionen sind Nord­see­küste (Sender Aurich - Kanal 11A - Sende­leis­tung 10 kW), Altes Land (Sender Vissel­hövede - Kanal 7B - 10 kW), Lüne­burger Heide (Sender Lüne­burg-Neu Wend­hausen - Kanal 8B - 4 kW), Emsland (Sender Molbergen-Peheim bei Clop­pen­burg - Kanal 10C - 5 kW), Olden­burger Land (Sender Stein­kimmen - Kanal 10B - 4 kW), Osna­brück (Sender Osna­brück-Schlep­truper Egge - Kanal 8B - 10 kW), Weser­berg­land (Sender Stadt­hagen-Bücke­berge - Kanal 9C - 10 kW), Hannover (Sender Hannover-Telemax - Kanal 8C - 10 kW), Braun­schweiger Land (Sender Braun­schweig-Broitzem - Kanal 11B - 10 kW) und Göttingen/Harz (Sender Bovenden - Kanal 7D - 5 kW).

Diese Programme sollen starten

radio ffn bald auch in Niedersachsen auf DAB+

Screenshot: Michael Fuhr Angaben zur geplanten Programm­bele­gung machte Media Broad­cast zwar noch nicht, es haben aber von sich aus bereits einige Veran­stalter ihren Start bestä­tigt. So wollen die Privat­sender Radio Teddy, Oldie Antenne und 89.0 RTL in jedem Fall digital auf Sendung gehen. Lizenzen für digi­tale Ableger haben sich Hitradio Antenne (mit der Schlager Antenne), Radio 21 (mit Radio 1 - Arbeits­titel), teutoRADIO und Radio Nord­see­welle (mit der Oldie­welle Nieder­sachsen) gesi­chert. Radio ffn dürfte seinen bereits in anderen Bundes­län­dern aktiven Party-Sender "Radio Boller­wagen" einbringen. Heiß gehan­delt werden zudem die "übli­chen Verdäch­tigen" Schlager Radio und Femo­tion Radio.

Defi­nitiv dabei sein werden bereits von UKW bekannten Wellen, etwa die landes­weiten Privat­radios ffn, Antenne Nieder­sachsen und Radio 21 (mit den jewei­ligen Regio­nal­fens­tern) sowie kommer­zielle Lokal­sender wie Radio Hannover, Radio 38, Radio Nord­see­welle oder Radio Osna­brück. Auch die nicht-kommer­ziellen Lokal­radios könnten Kapa­zitäten erhalten.

Neben Meck­len­burg-Vorpom­mern ist Nieder­sachsen aktuell noch das einzige verblie­bene Bundes­land ohne regio­nale Ange­bote im Digi­tal­radio. Noch vor wenigen Jahren hatte die Politik versucht, DAB+ zu Fall zu bringen.