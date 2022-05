Niederlande: 2. nationaler DAB+-Privatradio-Mux gestartet

Mit 12 weiteren Privat­radios star­tete am Sonntag der zweite, natio­nale DAB+-Mux in den Nieder­landen. Vor allem Oldie- und Rock-Fans kommen auf ihre Kosten.

Am Sonntag star­tete in den Nieder­landen der zweite, natio­nale Privat­radio-Multi­plex im Digi­tal­radio DAB+. Im Kanal 9C werden nun bis zu zwölf weitere kommer­zielle Sender verbreitet.

Die Bele­gung war bis zuletzt unklar, lange standen nur die Lizenz­nehmer fest, aber teils noch nicht, mit welchen Programmen diese auf Sendung gehen wollen.

So gab es zum Start einige Über­raschungen. Und es zeigt sich, dass vor allem die Rock- und Oldie-Fans klarer Gewinner sind.

So star­tete das Unter­nehmen Kink den neuen Rock­sender K-Rock mit einem Fokus auf Classic Rock von den 60er- bis zu den 90er-Jahren. Das Unter­nehmen strahlt auch zwei weitere Programme im Mux aus: Kink Alter­native Rock und Kink Clas­sics, letz­terer ein Spar­ten­sender mit Klas­sikern aus den Berei­chen Indie, Alter­native und Punk­rock.

Bereits im Vorfeld bekannt war, dass die bereits in Belgien etablierte Classic Hits-Welle "Joe" auch im Nach­bar­land starten wird. Mit "Joe 70s 80s" richtet man sich an Fans von Musik der 70er und 80er.

"Nost­algie" und "Radio Vero­nica"

Mehr DAB+ in den Niederlanden

Foto: digttalradio.nl Und auch in den Nieder­landen soll es künftig ein Programm unter der Marke "Nost­algie" geben. Wie das Magazin "Radio­wereld" berichtet, habe das Unter­nehmen Audio­huis Amsterdam, das eine der Lizenzen für den zweiten natio­nalen DAB+-Mux hält, als Fran­chise­nehmer die Rechte erworben. Nost­algie ist eigent­lich ein Brand von Radio NRJ in Frank­reich. In Flan­dern hat das Mutter­unter­nehmen von Audio­huis Amsterdam, das "Vlaamse Media­huis", die Namens­rechte für Nost­algie, das seit 2008 auf Sendung ist, von NRJ erworben.

Jetzt folgt angeb­lich der nieder­län­dische Ableger. Bis es so weit ist, strahlt Audio­huis Amsterdam vorab sein Webradio "Sublime CLX" in dem Mux aus. Seit 4. Januar 2021 sendet Nost­algie auch in Deutsch­land über DAB+ im zweiten natio­nalen Multi­plex und Internet, hier direkt veran­staltet von NRJ.

Auch Radio Vero­nica ist in dem neuen Multi­plex mit einem Oldiep­rogramm vertreten: Bei Vintage Vero­nica stehen Hits der 60er bis 80er auf der Play­list.

Die Hits der 80er alleine stehen bei "Radio 10 80s" auf der Play­list, einem Ableger des erfolg­rei­chen Privat­sen­ders Radio 10.

Und auch Radio 538 bedient mit "538 Clas­sics" ein älteres Publikum als bei seinem jugend­ori­entierten Haupt­pro­gramm.

Zwei Programme wenden sich an die Fans von Soft Pop und Easy Liste­ning: Das Programm "Sunlite" und "Sky Nice & Easy", ein Ableger von Sky Radio.

Aktu­elle Hits stehen dagegen bei den beiden Able­gern von Qmusic - Qmusic nonstop und Qmusic Top40 - auf der Play­list.

Das katho­lische Radio Maria will in Kürze ein weiteres Programm zum neuen Mux zusteuern.

Empfang auch im Westen Deutsch­lands möglich

Der Mux ist zum Start aller­dings noch nicht voll­ständig ausge­baut sein, teils wird auch mit gerin­geren Leis­tungen gesendet.

Dennoch ist das Bouquet vom Start weg auch im Westen von Deutsch­land zu hören, etwa im Groß­raum Aachen, Mönchen­glad­bach, am Nieder­rhein, im Emsland oder Ostfries­land. Im Endausbau werden alle dieje­nigen den Mux empfangen können, die heute schon den ersten, natio­nalen Privat­radio-Mux im Kanal 11C hören können.

DAB+: Bundesmux in Eisen­hüt­ten­stadt gestartet

Der erste, natio­nale deut­sche DAB+-Multi­plex sendet seit Donnerstag, 28. April, auch vom Standort Eisen­hüt­ten­stadt. Das hat Netz­betreiber Media Broad­cast bestä­tigt. Damit werden in Bran­den­burg Versor­gungs­lücken entlang der Oder und Neiße zwischen Frank­furt/Oder und Guben geschlossen. Die neue Sende­anlage funkt mit 5 kW im Kanal 5C.

Seit 20. April ist das Ensemble mit vier Programmen von Deutsch­land­radio und neun Privat­sen­dern auch im Raum Güstrow in Meck­len­burg-Vorpom­mern zu hören. Hier­über haben wir bereits im Vorfeld berichtet.