DAB+: Hier wurde jetzt der Empfang verbessert

In den vergan­genen Tagen wurden zahl­reiche neue DAB+-Sender in Betrieb genommen. Darüber hinaus bauen einige Programm­ver­anstalter ihr Sende­gebiet aus.

Weiterer DAB+-Netzausbau

Bild: ARD Die Sender­netze für das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ werden weiter ausge­baut. Dadurch werden immer mehr Versor­gungs­lücken geschlossen. Darüber hinaus verbes­sert sich die Netz­abde­ckung in bereits ausge­bauten Regionen. Somit haben noch mehr Hörer die Möglich­keit, die über DAB+ verbrei­teten Programme nicht nur im Freien und im Auto­radio, sondern auch zu Hause zu empfangen.

Der Südwest­rund­funk hat Ende August den Sender Herbrech­tingen in Betrieb genommen. Er arbeitet im Kanal 9D, der auch von den anderen SWR-Sende­anlagen im Norden von Baden-Würt­tem­berg einge­setzt wird. Mit einer Strah­lungs­leis­tung von 4,4 kW verbes­sert sich in der Region um Herbrech­tingen, Heiden­heim und Giengen der Empfang der Programme der öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalt. Auch entlang der Auto­bahn 7 verbes­sert sich die Versor­gung. Ausge­strahlt werden die Programme SWR 1 bis 4, DASDING und SWR Aktuell.

38 digi­tale Programme im Elbtunnel

Weiterer DAB+-Netzausbau

Bild: ARD Auch in Nord­deutsch­land wurden die DAB+-Netze ausge­baut. So sind ab sofort im Hamburger Elbtunnel gleich vier Multi­plexe verfügbar. Bisher waren hier nur UKW-Programme zu empfangen. Einge­speist werden die beiden bundes­weiten Muxe in den Kanälen 5C und 5D, das Angebot des Nord­deut­schen Rund­funks für die Hanse­stadt im Kanal 10A und eines der beiden regio­nalen Privat­radio-Ensem­bles im Kanal 10D.

Der zweite Mux für private Programm­anbieter in Hamburg, der ober­irdisch im Kanal 12C sendet, wird bislang nicht im Elbtunnel einge­speist. Media Broad­cast als Sender­netz­betreiber betont, dass es tech­nisch möglich ist, weitere Programme in die 3,3 Kilo­meter langen Tunnel­röhren zu bringen. Im Fall des Elbtun­nels erhöht sich mit der DAB+-Einspei­sung auch die Sicher­heit, denn zur Durch­sage von Warn­mel­dungen können die zurzeit 38 Programme stumm­geschaltet und durch Notfall­infor­mationen von der Leit­stelle ersetzt werden.

Verbes­serter Empfang an der Nord­see­küste

Der Nord­deut­sche Rund­funk hat außerdem den Sender Garding in Schleswig-Holstein in Betrieb genommen. Dieser funkt mit 1 kW im Kanal 11B und versorgt die Nord­see­küste zwischen Hallig Hooge und Fried­richs­koog-Spitze. Vom Ausbau profi­tieren auch Anwohner und Urlauber in Sankt Peter Ording, Büsum und auf Pell­worm. Diese empfangen über den neuen Sender die Programme NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info, NDR Info Spezial, N-Joy, NDR Blue und NDR Schlager.

In Berlin hat das arabisch­spra­chige Programm im DAB+-Multi­plex im Kanal 7B einen neuen Namen bekommen. Anstelle von Radio Arabica nennt sich die Station jetzt Radio Orient. Radio Boller­wagen sendet jetzt auch in Sachsen im terres­tri­schen Digi­tal­radio. Derzeit ist das auf Party­musik spezia­lisierte Programm in Frei­berg im Kanal 10D, in Chem­nitz im Kanal 5B und in Dresden im Kanal 11A zu empfangen.

Star FM vor Sende­start in Sachsen

Der Rock­sender Star FM, der bislang in den Groß­räumen Berlin und Nürn­berg auf DAB+ und UKW zu empfangen war, expan­diert nach Sachsen. Schon im Früh­jahr erhielt der Veran­stalter eine Zulas­sung für den landes­weiten DAB+-Multi­plex im Frei­staat, der im Kanal 12A arbeitet. Am 15. September will Star FM nach eigenen Angaben den Test­betrieb aufnehmen. Der regu­läre Sende­start ist für den 1. Oktober geplant.

In Sachsen-Anhalt verbes­sert sich der Empfang der privaten Hörfunk­pro­gramme, die über DAB+ im Kanal 11C senden. Zum einen wurde der Sender Dequede/Altmark mit einer Strah­lungs­leis­tung von 5 kW neu in Betrieb genommen. Zudem funkt der Sender Schneid­lingen jetzt mit 10 statt 5 kW. Bis zum Jahres­ende soll die Strah­lungs­leis­tung auch an den Stand­orten Magde­burg (Kapaun­berg) und Halle (Peters­berg) auf 10 kW erhöht werden. Davon profi­tieren Hörer von Radio Brocken, Radio SAW, Rock­land, 89.0 RTL, 1A Deut­sche Hits und 89.0 RTL In The Mix. Zum Dienst­epaket im Kanal 11C gehört auch der EWF-Test­kanal, über den am Bundes­warntag (14. September) wieder Test­war­nungen verbreitet werden.