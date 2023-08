DAB+: Neue Programme in mehreren Bundesländern

Das Programm­angebot im terres­tri­schen Digi­tal­radio DAB+ wird weiter ausge­baut. Davon profi­tieren Hörer in mehreren Bundes­län­dern. So geht die auf Hörer in ganz Deutsch­land ausge­rich­tete private Jugend­welle bigFM zum 1. September in Nord­rhein-West­falen auf Sendung. Der Sender über­nimmt den Platz von Zound 1 Max im landes­weiten Multi­plex im Kanal 9D. Neue DAB+-Programme

Bild: teltarif.de "Wir freuen uns, das bigFM mit Deutsch­land biggsten Beats endlich auch in ganz Nord­rhein-West­falen im Radio zu hören sein wird", so der Programm­chef des Senders, Patrick Morgan. In Teilen des Rhein­lands war bigFM auch bisher schon zu empfangen - über UKW- und DAB+-Sende­anlagen, die eigent­lich für die Versor­gung von Rhein­land-Pfalz gedacht sind. Seit Juli ist bigFM im Norden und Osten von NRW auch über DAB+-Sende­anlagen möglich, die in Nieder­sachsen stehen.

Absolut Radio AI startet in Nieder­sachsen

Im Juli ging Absolut Radio AI bereits via Internet auf Sendung. Jetzt startet das Programm auch im terres­tri­schen Digi­tal­radio. Zum 31. August startet der auf künst­licher Intel­ligenz basie­rende Kanal im regio­nalen DAB+-Multi­plex für die Region Braun­schweig im Kanal 11B. Für die Zukunft sei die bundes­weite Verbrei­tung des Programms nicht ausge­schlossen, erklärte Mirko Drenger, CEO von Antenne Deutsch­land.

"Wir haben viel getestet und gelernt mit diesem Projekt. Faktisch haben wir infol­gedessen seit über zwei Wochen nicht mehr eingreifen müssen und der Sender läuft fast voll­ständig autark", sagt Tina Zacher, Programm­lei­tung der Absolut Radio Gruppe. "Wir haben kein Ethik-Problem, kaum Kosten und kein großes Team für den Sender. Genau das ist ja der Sinn von Tech­nologie und Inno­vation, die in diesem Fall von unserem Partner NexCast (radio.cloud) kommt", so Zacher weiter.

Neue Programme in Sachsen und Baden-Würt­tem­berg

Das bislang aus Bayern bekannte Radio Galaxy expan­diert nach Sachsen. Am 31. August startet das Programm im Frei­staat. Gesendet wird im über­regio­nalen DAB+-Multi­plex für private Veran­stalter im Kanal 12A und als Live­stream im Internet. Radio Galaxy will nach eigener Darstel­lung "die besten aktu­ellen Hits, wich­tige regio­nale Infos und Service­hin­weise für alle jungen und jung­geblie­benen Sachsen" bieten.

In Baden-Würt­tem­berg startet zwar kein gänz­lich neues Programm. Statt­dessen wird anna.fm zum Monats­wechsel in Antenna Baden-Würt­tem­berg umbe­nannt. Wie bisher soll ein über­wie­gend weib­liches Publikum im Alter zwischen 19 und 49 Jahren ange­spro­chen werden. Die Verbrei­tung erfolgt im landes­weiten DAB+-Multi­plex im Kanal 11B. Dazu kommt ein Live­stream im Internet.

In einer weiteren Meldung haben wir ein neues TechniSat-Radio vorge­stellt, das den Empfang über DAB+, UKW und Internet ermög­licht.