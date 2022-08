DAB+ im Norden: Bis zu 16 weitere Programme pro Region

Im Früh­jahr 2023 gehen neue Sender­netze für private Programm­ver­anstalter in Schleswig-Holstein an den Start. Platt­form­betreiber ist Media Broad­cast.

Die Weichen für die Zukunft privater Hörfunk­pro­gramme über DAB+ in Schleswig-Holstein sind gestellt. Der Medi­enrat der Medi­enan­stalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat die ausge­schrie­benen Über­tra­gungs­kapa­zitäten der Media Broad­cast GmbH als Betrei­berin der Platt­form zuge­wiesen. Zuvor fanden von der Landes­medi­enan­stalt mode­rierte Eini­gungs­gespräche zwischen den drei Bewer­bern um den Platt­form­betrieb statt. Neben Media Broad­cast hatten sich auch Divicon Media und Uplink Network beworben.

Nun kam für das nörd­lichste deut­sche Bundes­land eine ähnliche Lösung wie in Nord­rhein-West­falen zustande. Demnach arbeiten die drei Netz­betreiber zusammen. Neben Media Broad­cast werden auch Divicon Media und Uplink Network Sende­anlagen für die neuen DAB+-Netze in Schleswig-Holstein betreiben. Sendemasten von NDR (links) und DFMG (rechts) auf dem Bungsberg bei Eutin

Foto: teltarif.de Nach aktu­ellem Planungs­stand soll die Platt­form im ersten Quartal 2023 starten. Der aktu­elle Test­betrieb mit R.SH in den DAB+-Netzen des Nord­deut­schen Rund­funks und regio­nalen Ange­boten privater Programm­ver­anstalter in Kiel, Lübeck und auf Sylt soll so unter­bre­chungs­frei in den Regel­betrieb über­führt werden. Geplant sind regio­nale Sender­netze für die Regionen um Kiel, Lübeck, Flens­burg/Sylt und Heide. Im Endausbau sollen die Netze zusammen rund 90 Prozent der Bevöl­kerung von Schleswig-Holstein errei­chen.

Gespräche mit Programm­anbie­tern laufen

In jeder Region ist die Verbrei­tung von bis zu 16 Hörfunk­pro­grammen vorge­sehen. Media Broad­cast führt derzeit Gespräche mit Programm­ver­anstal­tern über eine Verbrei­tung über DAB+ in Schleswig-Holstein. Welche Radio­sta­tionen in welchen Netzen im Norden zu hören sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Das voll­stän­dige Programm­bou­quet soll nach Abschluss der Verein­barungen bekannt­gegeben werden.

Poten­zielle Inter­essenten sind die privaten Anbieter, die bereits am Pilot­betrieb betei­ligt sind. Neben dem landes­weit verbrei­teten Privat­funk­pio­nier R.SH ist das beispiels­weise Antenne Sylt. Die Rock­welle ist aktuell in den drei regio­nalen Privat­radio-Multi­plexen in Schleswig-Holstein zu empfangen. Die aus Meck­len­burg-Vorpom­mern stam­mende Ostsee­welle und Energy funken in Kiel, Lübeck und Hamburg über DAB+.

Die Hamburger Privat­sender Radio Hamburg, Hamburg Zwei und Rock Antenne Hamburg senden in Lübeck über DAB+, um Berufs­tätige zu errei­chen, die täglich zwischen den beiden Hanse­städten pendeln. Dazu kommen die Lokal­sender Kiel FM, Radio Lübeck und Lübeck FM. Es gibt aller­dings auch Projekte wie drei Formate von Nordic Radio, die lange ange­kün­digt waren, aber nicht reali­siert wurden, oder Antenne Holstein, das nur für kurze Zeit auf Sendung war.

In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, dass das Sender­netz des zweiten DAB+-Bundes­muxes weiter ausge­baut werden könnte.