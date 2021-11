Bundesweit und regional: Viele neue DAB+-Programme

In den vergan­genen Wochen sind zahl­reiche neue Programme über DAB+ auf Sendung gegangen. So gibt es im bevöl­kerungs­reichsten Bundes­land erst­mals landes­weites Privat­radio.

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Die Programm­viel­falt im terres­tri­schen Digi­tal­radio DAB+ wird immer größer. So ist in den vergan­genen Wochen nicht nur ein neues Programm im zweiten bundes­weiten Multi­plex auf Sendung gegangen. In zwei Bundes­län­dern sind regio­nale Programm­pakete gestartet. Das haben wir zum Anlass genommen, unseren Multi­media-Experten Michael Fuhr ins Podcast-Studio einzu­laden.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Ausge­rechnet in Nord­rhein-West­falen, dem bevöl­kerungs­reichsten Bundes­land, hat es ganz beson­ders lange gedauert, bis landes­weite private Hörfunk­pro­gramme auf Sendung gegen konnten. Ende Oktober war es soweit. Gleich zehn neue Radio­sta­tionen sind an Rhein und Ruhr zu empfangen. Im Podcast spre­chen wir darüber, um welche Programme es sich dabei handelt und warum diese noch nicht überall im Land zu empfangen sind.

Auch in Thüringen gibt es jetzt einen DAB+-Multi­plex für private Programm­anbieter. Zum Start ist das Sende­gebiet nicht ganz so groß wie im Rhein­land und in West­falen. Das Programm­angebot ist eben­falls noch über­schaubar. Wie in NRW sollen aber demnächst weitere Kanäle aufge­schaltet werden und auch das Sende­gebiet dürfte sich mittel­fristig vergrö­ßern.

Eben­falls zunächst mit einge­schränktem Verbrei­tungs­gebiet startet das neue DAB+-Programm­paket im Saar­land. Über die Pläne für neue Radio­sta­tionen an der Saar unter­halten wir uns eben­falls in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

