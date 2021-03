Experten-Talk: Das sind die neuen DAB+-Programme

In den vergan­genen Monaten sind neue DAB+-Programme gestartet, die zum Teil fast bundes­weit zu empfangen sind. Die nächsten Radio­sta­tionen stehen bereits in den Start­löchern.

Neue DAB+-Programme

Foto/Grafik/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter Das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag in Deutsch­land. In den vergan­genen Monaten haben einige neue Programme den Sende­betrieb aufge­nommen. Weitere Radio­sta­tionen haben ihren Start bereits ange­kün­digt, während andere Veran­stalter ihre Pläne vorerst begraben haben. Wir wagen gemeinsam mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr eine aktu­elle Bestands­auf­nahme.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Neue DAB+-Programme

Foto/Grafik/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter Im vergan­genen Herbst ist der zweite über­regio­nale DAB+-Multi­plex in Deutsch­land auf Sendung gegangen. Waren zum Start nur acht Programme aufge­schaltet, so wurde das Angebot in den vergan­genen Monaten sukzes­sive ausge­baut. Wir spre­chen über neue Programme wie 80s80s, Nost­algie, dpd Driver's Radio und Klassik Radio Movie.

Auch in den kommenden Monaten wird es nicht lang­weilig. Absolut Radio wird seine neuen Räum­lich­keiten in Garching bei München beziehen und Programme wie Absolut Bella und Absolut Oldie Clas­sics weiter ausbauen. Dazu ist beispiels­weise ein bundes­weites Sport­radio geplant. Im Gegenzug gibt es aber auch Veran­stalter wie Profi Radio und Joke FM, die ihre Ambi­tionen auf einen bundes­weiten DAB+-Sende­platz wieder aufge­geben haben.

Nicht zuletzt spre­chen wir im Podcast auch über neue regio­nale Digi­tal­radio-Programme. So soll beispiels­weise im April im rhein­land-pfäl­zischen Bad Kreuz­nach ein lokaler Multi­plex auf Sendung gehen, der den bishe­rigen Test­betrieb in der Region ablöst und neue Programme mit sich bringt.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Experten-Talk: Das sind die neuen DAB+-Programme Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.