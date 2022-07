DAB+: Kulthits für München und neues im Norden

Radio Gong darf nach dem Ende von "Gong Mobil" in München wieder einen Ableger über DAB+ starten. Neuig­keiten gibt es aber auch aus Nord­deutsch­land.

Radio Gong 96,3 kann Ableger mit Kulthits starten

Foto: Radio Gong 96,3 Mehr Programm­viel­falt für die Münchner Radio­land­schaft: "Gong Kult", ein neues Hörfunk­angebot und Ableger des Privat­sen­ders Radio Gong 96,3, bekommt die für München ausge­schrie­bene DAB+-Kapa­zität. Entspre­chende Daten­kapa­zitäten werden für zehn Jahre, befristet bis zum 23. Juni 2032, zuge­wiesen. Das hat der Medi­enrat der Baye­rischen Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) entschieden. Damit darf Radio Gong wieder einen exklu­siven Digi­tal­radio-Ableger in der baye­rischen Landes­haupt­stadt ausstrahlen. Bis 2015 war der Veran­stalter hier bereits mit dem Programm "Gong Mobil" aktiv.

Das geplante Voll­pro­gramm Gong Kult richtet sich an die Ziel­gruppe der 19- bis 59-Jährigen, die sich für lokale Infor­mationen, Kunst und Kultur in München inter­essieren. Musi­kalisch sollen neben "Kulthits" der 80er und 90er-Jahre beson­dere Hits aus den 60ern oder 70ern sowie ausge­wählte aktu­elle Songs und popu­läre Musik von Münchner Künst­lern gespielt werden. Im Wort­pro­gramm sollen Themen aus dem Bereich der regio­nalen Kunst und Kultur eine wich­tige Rolle spielen.

In Nord­rhein-West­falen betreibt die Mutter­gesell­schaft Studio Gong einen ähnlich posi­tio­nierten Sender mit kulthitradio.nrw.

Radio LOHRO aus Rostock ab sofort auch über DAB+

Radio Gong 96,3 kann Ableger mit Kulthits starten

Foto: Radio Gong 96,3 Der nicht-kommer­zielle Lokal­sender Radio LOHRO aus Rostock ist ab sofort auch über DAB+ zu hören. Das Programm wurde als erstes und vorerst auch einziges Programm im neuen lokalen DAB+-Mux Rostock (Kanal 10A) aufge­schaltet. Vor kurzem hatte das Technik-Unter­nehmen Milling Broad­cast die Sende­anlage instal­liert. Für Milling ist es das zweite DAB+-Ensemble in Deutsch­land neben dem lokalen Mux in Bad Kreuz­nach. In dem Rosto­cker Multi­plex dürfen vorerst keine kommer­ziellen Radio­pro­gramme starten. Hierfür müsste das Landes­medi­enge­setz novel­liert werden.

1. DAB+-Bundesmux: Besserer Empfang im Norden

Beim ersten, natio­nalen DAB+-Multi­plex (1. Bundesmux) wurde eine Versor­gungs­lücke ganz im Norden geschlossen. Der Sender Süder­lügum (bei Niebüll) versorgt ab sofort die Region zwischen der nörd­lichen West­küste und Flens­burg bis zur däni­schen Grenze mit vier Programmen von Deutsch­land­radio und neun Privat­radios im Kanal 5C. Die Sende­leis­tung beträgt 1 kW.

DAB+-Programme waren in der aktu­ellen Media Analyse sehr erfolg­reich.