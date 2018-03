Ab Sommer hessenweit Privatradios über DAB+

Neue Sendeanlagen für DAB+ in Hessen Die privaten Rundfunkveranstalter in Hessen bauen ihre Verbreitung im terrestrischen Digitalradio DAB+ wie geplant weiter aus. So soll am kommenden Mittwoch, 4. April, der Sender Hardberg im Odenwald für den Multiplex im Kanal 11C auf Sendung gehen, der bislang von den Senderstandorten Großer Feldberg/Taunus, Frankfurt am Main (Europaturm) und Mainz-Kastel vor allem das Rhein-Main-Gebiet versorgt hat.

Der Sender Hardberg sorgt dafür, dass bisherige Empfangslücken in Südhessen geschlossen werden und zusätzlich auch der Rhein-Neckar-Raum versorgt wird. Von dieser Verbesserung profitieren die Hörer der Programme Absolut Hot, Antenne Frankfurt, Antenne Mainz, ERF Pop, harmony.fm, Hit Radio FFH, interviewRadio, lulu.fm, Mega Radio SNA, planet radio, Radio Teddy, Radio Darmstadt/Radio X (Frequenzsplitting) sowie Radio Rüsselsheim/Rheinwelle Wiesbaden (Frequenzsplitting).

An einer Verbreitung im DAB+-Multiplex im Kanal 11C haben noch weitere Veranstalter Interesse. So hat die Rock Antenne bereits eine entsprechende Zulassung erhalten. Derzeit sind allerdings keine Übertragungskapazitäten mehr frei. Dieses Problem könnte mittelfristig durch veränderte Übertragungsparameter behoben werden.

Ab Sommer mehr Reichweite Richtung Süden

Bei der Aufschaltung des Senders Hardberg wird es allerdings nicht bleiben. Für den Sommer ist ein Wechsel auf den bereits früher genutzten Kanal 12C geplant, der dann am Hardberg auch eine Erhöhung der Sendeleistung ermöglicht. Sobald dieser Schritt erfolgt ist, wird der vornehmlich zur Versorgung von Rhein-Main-Gebiet und Südhessen gedachte Multiplex auch bis Heilbronn und Karlsruhe zu empfangen sein.

Ferner ist für den 1. Juli der Start eines weiteren Multiplexes für private Programmanbieter geplant, der Nord-, Mittel- und Osthessen versorgen soll. Hier waren über DAB+ bislang vornehmlich die im bundesweiten Multiplex verbreiteten Programme sowie die Sendungen des Hessischen Rundfunks zu empfangen.

Die Radio/Tele FFH GmbH kündigte bereits an, mit dem Start des neuen Ensembles die Programme Hit Radio FFH, planet radio und harmony.fm in ganz Hessen über das terrestrische Digitalradio auszustrahlen. Darüber hinaus sollen die mittel- und nordhessischen nichtkommerziellen Lokalradios auf diesem Weg einen digitalen Sendeplatz erhalten. Abzuwarten bleibt, ob auch weitere kommerzielle Privatradios Interesse an einer Verbreitung über die Sender Fulda, Hoher Meißner, Habichtswald und Biedenkopf haben.