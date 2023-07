DAB+: Neue Programme in Norddeutschland

Der Start privater DAB+-Multi­plexe in Nieder­sachsen hat auch Auswir­kungen auf das Digi­tal­radio in Hamburg und Bremen: Es gibt neue Programme und einen Tausch.

Die Aufschal­tung regio­naler DAB+-Muxe in Nieder­sachsen hat auch Auswir­kungen auf das Digi­tal­radio-Angebot in den Bundes­län­dern Bremen und Hamburg. Antenne Nieder­sachsen hat in beiden Bundes­län­dern die DAB+-Verbrei­tung einge­stellt und das Haupt­pro­gramm durch den in der vergan­genen Woche neu gestar­teten Ableger Antenne Schlager ersetzt. Gesendet wird im ersten Hamburger Privat­radio-Mux im Kanal 10D sowie im Multi­plex für Bremen und Bremer­haven im Kanal 6A.

Antenne Nieder­sachsen wieder nur auf UKW

Bald über DAB+: CARAVAN.fm

Foto: CARAVAN.fm Der Schritt bedeutet aber auch, dass das Antenne-Haupt­pro­gramm sowohl in Hamburg als auch in weiten Teilen von Bremen und Bremer­haven sowie im nieder­säch­sischen Umland terres­trisch wieder nur über die UKW-Frequenzen 105,1 und 105,7 MHz zu hören ist, da die neuen nieder­säch­sischen Multi­plexe zum Teil nicht so weit reichen.

In Bremen gibt es einen weiteren Neuzu­gang: Das Jugend­radio bigFM setzt seinen Expan­sions­kurs fort und ist jetzt auch in der Hanse­stadt neu im Digi­tal­radio zu hören. bigFM sendet damit in acht Bundes­län­dern sowie in Teilen angren­zender Länder per Overs­pill digital-terres­trisch: Baden-Würt­tem­berg, Rhein­land-Pfalz, das Saar­land, Berlin, Bran­den­burg, Hamburg, Nieder­sachsen und nun Bremen. Auch in Nord­rhein-West­falen ist eine Verbrei­tung über DAB+ in Planung.

Radio für Camper von Radio Hamburg

Unter­dessen hat Radio Hamburg den Ableger CARAVAN.fm, das erste deut­sche Radio­pro­gramm für Camper, gestartet und verspricht ein einzig­artiges Hörerlebnis für alle Camping­begeis­terten. Das Programm spreche die Bedürf­nisse einer wach­senden Ziel­gruppe an. CARAVAN.fm bietet ein soge­nanntes Feel-Good-Programm mit einer viel­fäl­tigen Musik­aus­wahl, die von Indie bis Kuschel­rock, von den Beach Boys bis Cro, von Queen bis Harry Styles reicht.

Stünd­liche Kurz­nach­richten und das euro­paweite Reise­wetter speziell für Camper bieten einen zusätz­lichen Mehr­wert. Die Zuhörer können das 24/7-Voll­pro­gramm über den Webstream, Smartspeaker und die CARAVAN.fm-App genießen. Zukünftig ist auch ein Angebot über DAB+ geplant, um eine noch größere Reich­weite zu erzielen.

Alles Weitere zum Start der neuen Muxe in Nieder­sachsen lesen Sie in einer sepa­raten Meldung.