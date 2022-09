EWF: Notfall-Warndienst über DAB+ ausprobiert

Am IFA-Stand von Tele­star konnten wir auspro­bieren, wie der Bevöl­kerungs-Warn­dienst (EWF) über DAB+ funk­tio­niert. Passende Radios kommen noch in diesem Jahr auf den Markt.

Wie berichtet soll das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ um den EWF-Dienst erwei­tert werden. Diese Abkür­zung steht für Emer­gency Warning Func­tio­nality. Damit soll die Bevöl­kerung in Notfällen gewarnt werden - beispiels­weise vor Hoch­wasser, einer Gift­wolke oder vergleich­baren Situa­tionen. Auf der IFA in Berlin kann man sich am Stand von Tele­star ansehen, wie das funk­tio­niert.

Tele­star hat noch für dieses Jahr die Veröf­fent­lichung zweier DAB+-Radios ange­kün­digt, die die EWF-Funk­tion unter­stützen. Das Tele­star DIRA M1A und das Tele­star DIRA M1 Mobile sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Wir konnten auf der IFA auspro­bieren, wie EWF funk­tio­niert. Zu diesem Zweck wurde in der Messe­halle ein kleiner DAB+-Sender aufge­baut, der den EWF-Dienst im in Berlin ansonsten unge­nutzten Kanal 12B verbreitet.

Radio schaltet sich für Warn­mel­dung auto­matisch ein

Telestar zeigt auf der IFA DAB+-Radios mit EWF-Funktion

Foto: teltarif.de Die für EWF vorbe­rei­teten Empfangs­geräte sollen auto­matisch auf den Warn­kanal umschalten, wenn dieser eine Infor­mation verbreitet. Wie wir im kurzen Test auf dem IFA-Messe­stand von Tele­star selbst erleben konnten, klappt das nicht nur, wenn gerade ein "rich­tiges" Radio­pro­gramm mit dem Empfänger gehört wird. Der Receiver startet auch aus dem Standby-Betrieb auto­matisch und gibt die Warn­mel­dung wieder.

Am Tele­star-Stand auf der IFA befindet sich zwischen den beiden EWF-taug­lichen Empfangs­geräten eine rote Taste, mit der eine virtu­elle Warnung ausge­löst werden kann. Sekun­den­bruch­teile nach dem Betä­tigen dieses Schal­ters starten beide Geräte und landeten auf dem Warn­kanal. Nach wenigen Sekunden wurde die Warnung wieder­gegeben - vorge­tragen über eine Compu­ter­stimme, in Endlos-Schleife, aber natür­lich mit der Option, die Durch­sage zu stoppen.

EWF funk­tio­niert derzeit nur regional

Als Anwender hat man die Möglich­keit, die Durch­sage in verschie­denen Spra­chen abzu­hören. Zudem kann die Infor­mation auch schrift­lich auf dem Display des Empfän­gers ange­zeigt werden. Die Technik funk­tio­niert, ist derzeit aller­dings abseits der IFA im deut­schen Sprach­raum nur in regio­nalen DAB+-Multi­plexen in Sachsen-Anhalt, Mittel­franken und Wien verfügbar.

Die Radios von Tele­star sollen ab Herbst für 129 bzw. 159 Euro im Handel erhält­lich sein. Das teurere Geräte verfügt über einen einge­bauten Akku, sodass die Warn­mel­dungen auch dann beim Verbrau­cher ankommen, wenn die Strom­ver­sor­gung ausge­fallen ist. Grund­sätz­lich funk­tio­niert die Wieder­gabe der EWF-Warn­mel­dungen auch mit anderen DAB+-Empfän­gern. Dann entfällt aber das auto­mati­sche Ein- bzw. Umschalten auf den Warn­kanal.

Video: EWF-Funk­tion auspro­biert

Neben DAB+ sollen die Warnungen auch über Mobil­funk reali­siert werden. Dazu kommt das Cell-Broad­cast-Verfahren zum Einsatz.