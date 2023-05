teltarif.de Talk: Das läuft nicht rund bei DAB+

DAB+ hat sich als digi­taler Empfangsweg für Radio­pro­gramme etabliert. In weiten Teilen Deutsch­lands gibt es mitt­ler­weile eine große Programm­viel­falt. Doch nicht immer können Hörer von allen Sendern profi­tieren, die eigent­lich zu empfangen sein müssten. Woran das liegt, bespre­chen wir im heutigen Podcast mit unserem Medi­enex­perten Michael Fuhr.

Darüber spre­chen wir heute

Frust beim DAB+-Empfang

Foto: teltarif.de Mitten im Rhein-Main-Gebiet sind über DAB+ nicht nur Radio­pro­gramme aus Hessen und die bundes­weit verbrei­teten Radio­sta­tionen zu empfangen. Auch aus den benach­barten Bundes­län­dern Rhein­land-Pfalz und Bayern, teil­weise sogar aus Baden-Würt­tem­berg und Thüringen sind eine Reihe von Programmen zu hören - zumin­dest in der Theorie. Denn nicht jedes Radio ist geeignet, alle Programme zu empfangen.

Im heutigen Podcast spre­chen wir über Beispiele für schlechten DAB+-Empfang. Warum sind mit manchen Radios gar keine Programme zu hören oder die Signale sind schwach und haben immer wieder Aussetzer? Warum werden bei anderen Recei­vern zuerst beispiels­weise rund 150 Stationen gefunden, nach dem Such­lauf sind dann aber weniger als 100 Programme verfügbar?

Je nach Firm­ware auf den DAB+-Radios kann die Freude über den digi­talen Empfang schnell zum Frust werden. Doch wo liegen die Probleme und was kann der poten­zielle Hörer unter­nehmen, um nicht eben­falls ein "Montags­gerät" zu erwi­schen? Das ist unser Thema in der Pfingst­aus­gabe des Podcasts von teltarif.de.

