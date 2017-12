Das war 2017 bei DAB+ und DVB-T2 HD

Akustischer Jahresrückblick zu Digitalradio und -TV In der heutigen Podcast-Folge bieten wir einen Jahresrückblick in Bezug auf das terrestrische Digitalradio DAB+ und den Neustart des Antennenfernsehens DVB-T2 HD. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Radio wird digital. Das gilt schon seit vielen Jahren für den Verbreitungsweg über Satellit. Seit mehr als sechs Jahren ist in Deutschland nun auch DAB+, das terrestrische Digitalradio, verfügbar. Nach einem zaghaften Start hat sich DAB+ mittlerweile zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Gerade in diesem Jahr starteten zahlreiche neue Programme und auch die Zahl der Endgeräte in den Haushalten wird immer größer.

Ein ganz besonderes Jahr war 2017 für das Antennenfernsehen, denn in vielen Regionen wurde der bisherige Standard DVB-T durch das neue DVB-T2 HD abgelöst. In den kommenden Jahren setzt sich diese Umstellung weiter fort. Für die Nutzer bedeutet das mehr Programme, aber eben auch die Anschaffung neuer Empfangsgeräte.

Im aktuellen Podcast von teltarif.de blicken wir auf das Jahr 2017 beim Hörfunk und Fernsehen zurück. Wir zeigen auf, welche Neuerungen sich bei DAB+ und DVB-T2 HD ergeben haben, welche Vorteile die Technik für die Konsumenten mit sich bringt, aber auch welche Nachteile gerade der Neustart des terrestrischen Fernsehens mit sich bringt.

