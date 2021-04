Ab 25 Euro: 10 Internet- und DAB+-Radios vom Discounter

Die Discounter Aldi, Lidl, Penny und Co. sind vor allem online zu Voll­sor­timen­tern geworden. Auch Internet- und DAB+-Radios gehören zum Port­folio - im Markt und in den Online-Shops.

Wer bei Discoun­tern einkauft, kann heute vor allem in den Online-Shops weit mehr erwerben als nur Lebens­mittel und einige ausge­wählte Non-Food-Artikel im wöchent­lichen Angebot. Neben Beklei­dung oder Möbeln gehört auch Elek­tronik zum Port­folio. Kunden können somit auch Internet- und Digi­tal­radios mit DAB+ erwerben. Teils gibt es die Produkte exklusiv sowohl als Angebot in den Läden als auch online, mit der Möglich­keit sie in die nächste Filiale oder direkt nach Hause liefern zu lassen. Wir haben uns einmal umge­schaut und stellen in unserer Bilder­serie zehn aktu­elle Modelle vor.

Karcher DAB 7000i (Lidl)

Während die eigenen Inter­net­radios der Marke Silverv­crest derzeit ausver­kauft sind, bietet der Discounter Lidl aktuell das Modell von Karcher in seinem Online­shop an. Hierbei handelt es sich um ein WLAN-Inter­net­radio mit zusätz­lichem terres­tri­schen DAB+/UKW-Tuner (je 40 Sender­spei­cher) und 2,4 Zoll-Farb­display inklu­sive. Via Blue­tooth können Nutzer Musik von ihrem Smart­phone, Tablet oder anderem Blue­tooth-fähigen Gerät über die Laut­spre­cher streamen. Das Modell bietet zudem einen USB- und Kopf­hörer­anschluss sowie einen AUX-Eingang zum Anschluss weiterer Geräte. Es kostet 135 Euro.