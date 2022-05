DAB+: Neue Programme in NRW und Pilotprojekt in Bayern

Neue Programme in NRW, ein Pilot­pro­jekt in Bayern und eine neue Sende­anlage in Hessen - das sind die Neuheiten beim Digi­tal­radio DAB+ Anfang Mai.

Zuwachs im terres­tri­schen Digi­tal­radio in Nord­rhein-West­falen: Am gest­rigen 2. Mai sind die beiden Programme Zound1 Mix und Zound1 Max über das Digi­tal­radio DAB+ in Nord­rhein-West­falen (Kanal 9D) und im Internet unter www.zound1.de auf Sendung gegangen.

Zound1 Max wendet sich an ein junges, urbanes Publikum und verspricht mit aktu­eller Musik "deine Bands, deine Stars, deine Musik. Für dich, dein Leben, deine Region". Bei Zound1 Mix gibt es einen Mix aus aktu­eller und älterer Popmusik unter dem Motto "gute Laune, gutes Gefühl, gute Musik." Neu in NRW auf DAB+: Zound1 Max und Zound1 Mix

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Zound1 Mix wird von der Leip­ziger Touri­cast GmbH veran­staltet, der Schwes­ter­sender Zound1 Max von der Kölner Enererwe GmbH. Beide gehören zum Umfeld des Leip­ziger Unter­neh­mens Teuto­cast, das unter anderem auch die bundes­weiten Programme Sport­radio Deutsch­land und dpd Driver's Radio veran­staltet.

DAB+: Pilot­pro­jekt für Bevöl­kerungs­war­nung startet in zwei baye­rischen Regionen

Am morgigen Mitt­woch, 4. Mai, startet unter­dessen das seit längerem geplante Pilot­pro­jekt für Warn­mel­dungen im Digi­tal­radio DAB+ in Bayern. Hierbei werden zwei Warn­dienste in einem erwei­terten Test­umfeld erprobt. Die neue Entwick­lung TPEG2-EAW ermög­licht es, neben Verkehrs­infor­mationen künftig auch offi­zielle Warn­mel­dungen der Leit­stellen, beispiels­weise über Unwetter oder Wald­brände, direkt auf das Navi­gati­ons­system im Auto zu senden. EAW steht dabei für "Emer­gency Alerts and Warnings". "Emer­gency Warning Func­tio­nality" (EWF) wiederum unter­bricht Radio­sen­dungen für Audio-Warn­durch­sagen.

Als Modu­lation stellt die Media­school Bayern die nicht-kommer­ziellen Programme M94,5 (München) und max neo (Nürn­berg) zur Verfü­gung, die test­weise von Warn­mel­dungen unter­bro­chen werden sollen.

Der zwei­jäh­rige Versuchs­betrieb soll in zwei Regionen erfolgen, wie aus einer Pres­semit­tei­lung hervor­geht, die vorab unter anderem auf dem Portal radionews.de veröf­fent­licht wurde. Ausge­wählt wurden die mittel­frän­kische Region west­lich von Nürn­berg inklu­sive der Stadt Ansbach und Teile Ober­bay­erns inklu­sive Rosen­heim. Der für den Test vorge­sehene Kanal 10D steht zu einem späteren Zeit­punkt für einen neuen landes­weiten Multi­plex zur Verfü­gung.

Neuer Sender für den hr

Einen besseren Empfang gibt es unter­dessen für duie Hörfunk­pro­gramme des Hessi­schen Rund­funks (hr) auf DAB+. Der neue Sender Hohe Wurzel schließt im Kanal 7B Versor­gungs­lücken im west­lichen Taunus und dem Rheingau, beispiels­weise in den Städten Bad Schwal­bach und Taunus­stein sowie zwischen Wies­baden und Rüdes­heim.

Einen neuen natio­nalen DAB+-Multi­plex gibt es in den Nieder­landen.